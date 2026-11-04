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Agroalimentare

AGRICOLTURA, GATTA (FI): “APPROVATO DEFINITIVAMENTE IL “COLTIVA ITALIA”, OLTRE UN MILIARDO DI EURO PER IL SETTORE”

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - “Sono felice di comunicare che il Senato ha approvato, in seconda lettura, il provvedimento che stanzia oltre un miliardo di euro in agricoltura, somma che verrà prevalentemente impiegata per i settori in cui siamo più competitivi e per renderci meno dipendenti dall’estero”. Lo dice Giandiego Gatta, deputato di Forza Italia e componente della Commissione Agricoltura.

“Previsto il rifinanziamento del Fondo di Sovranità Alimentare a sostegno delle filiere in difficoltà (grano tenero, orzo, mais e proteine vegetali), 300 milioni ciascuno per *olivicoltura, allevamenti e filiere strategiche (tra cui la carne bovina). 

Inoltre – prosegue l’esponente azzurro – sono previsti incentivi al ricambio generazionale tra cui la messa a disposizione, in comodato d’uso gratuito, di circa 8.500 ettari ai giovani tra i 18 e i 41 anni con possibilità di acquisto finale degli stessi al 50% del valore iniziale, e interventi su ricerca e semplificazioni, per ridurre i tempi burocratici e agevolare l’accesso ai fondi pubblici.  

L’approvazione definitiva del disegno di legge esprime una significativa vicinanza al comparto primario e permetterà alle aziende di poter contare sulla disponibilità di queste importanti risorse sin dai primi mesi del 2027.  Una bella notizia per il comparto primario che merita attenzione e sostegno, lavorando al fianco dei nostri agricoltori, allevatori e pescatori” la conclusione di Gatta.

(AGENPARL)
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