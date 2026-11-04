AGRICOLTURA, GATTA (FI): “APPROVATO DEFINITIVAMENTE IL “COLTIVA ITALIA”, OLTRE UN MILIARDO DI EURO PER IL SETTORE”

“Sono felice di comunicare che il Senato ha approvato, in seconda lettura, il provvedimento che stanzia oltre un miliardo di euro in agricoltura, somma che verrà prevalentemente impiegata per i settori in cui siamo più competitivi e per renderci meno dipendenti dall’estero”. Lo dice Giandiego Gatta, deputato di Forza Italia e componente della Commissione Agricoltura.

“Previsto il rifinanziamento del Fondo di Sovranità Alimentare a sostegno delle filiere in difficoltà (grano tenero, orzo, mais e proteine vegetali), 300 milioni ciascuno per *olivicoltura, allevamenti e filiere strategiche (tra cui la carne bovina).

Inoltre – prosegue l’esponente azzurro – sono previsti incentivi al ricambio generazionale tra cui la messa a disposizione, in comodato d’uso gratuito, di circa 8.500 ettari ai giovani tra i 18 e i 41 anni con possibilità di acquisto finale degli stessi al 50% del valore iniziale, e interventi su ricerca e semplificazioni, per ridurre i tempi burocratici e agevolare l’accesso ai fondi pubblici.

L’approvazione definitiva del disegno di legge esprime una significativa vicinanza al comparto primario e permetterà alle aziende di poter contare sulla disponibilità di queste importanti risorse sin dai primi mesi del 2027. Una bella notizia per il comparto primario che merita attenzione e sostegno, lavorando al fianco dei nostri agricoltori, allevatori e pescatori” la conclusione di Gatta.