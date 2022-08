Re: Comunicato stampa – Giuseppe Conte a Radio Popolare: non è possibile un ritorno alle origini del Movimento 5 Stelle. Salario Minimo a 9 Euro all’ora.

(AGENPARL) – gio 25 agosto 2022 > [Logo Radio Popolare]

> Milano, 25 agosto 2022

> OGGETTO: Giuseppe Conte a Radio Popolare: non è possibile un ritorno alle origini del Movimento 5 Stelle. Salario Minimo a 9 Euro all’ora.

> Il M5S sta tornando alle origini?

> “Non è possibile un ritorno alle origini de Movimento 5 Stelle”. Lo ha dichiarato Giuseppe Conte a Radio Popolare. “All’epoca il M5S era a capo di una protesta del paese. Adesso abbiamo un movimento politico strutturato con una carta dei valori e dei principi, dunque un ritorno alle origini non è possibile. Siamo in fase evolutiva. Oggi mettiamo più attenzione alle competenze, alla società civile. Oggi abbiamo un movimento più consapevole, maturo della sua forza e dei suoi principi che ha individuato più chiaramente gli obiettivi di trasformazione della società. Se un elettore di sinistra vuole realizzare gli obiettivi di una forza progressista, è quasi costretto a votare per noi. Basta vedere le nostre battaglie sul salario minimo. Coi sindacati ci intendiamo, la contrattazione collettiva è fondamentale, ma sul salario minimo non dobbiamo girarci intorno. La soglia va portata a 9 euro all’ora. È la soglia della dignità costituzionale del lavoro.

