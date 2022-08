(AGENPARL) – gio 25 agosto 2022 ELEZIONI, SACCANI JOTTI (FI): Ringrazio Berlusconi per la candidatura nel collegio di Forlì

“Ho accettato la candidatura del Presidente Silvio Berlusconi per rappresentare alla Camera dei Deputati il collegio di Forlì per la coalizione di centro destra”, dichiara Gloria Saccani Jotti, professore ordinario di Patologia clinica all’Università di Parma e deputato uscente di Forza Italia.

“Dal 2018 il mio impegno a Montecitorio è stato rivolto al mondo universitario e della ricerca all’interno della Commissione Cultura, per potenziare il diritto allo studio e per programmare percorsi sempre più di qualità delle Professioni sanitarie, soprattutto a seguito delle conseguenze derivanti dalla pandemia da Covid 19 che ha travolto il sistema sanitario nazionale e che ha fatto emergere, una volta di più, la necessità di avere professionalità di settore sempre più preparate. Il mio impegno per la prossima legislatura è di andare avanti su questi temi lavorando, inoltre, con il mondo dell’industria, dei servizi e delle professioni per l’individuazione di una strategia per l’innovazione, favorendo approcci interdisciplinari dei settori scientifici con più eccellenza e meno burocrazia e sempre attenti alle giovani generazioni e ai loro talenti ed aspirazioni. Insieme al Leader di Forza Italia Silvio Berlusconi vinceremo queste elezioni e daremo all’Italia un Governo di centro-destra” conclude Saccani Jotti.

