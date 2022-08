(AGENPARL) – mar 23 agosto 2022 Torna Circuito Cinema in Mostra: per i film della 79. Mostra Internazionale del Cinema le sale veneziane del Rossini e quelle mestrine di IMG Cinemas propongono il programma decentrato del festival

Grazie alla rinnovata collaborazione tra Biennale di Venezia e il Settore Cultura – Circuito Cinema del Comune di Venezia, sono offerte al pubblico nuove possibilità ed occasioni per vedere i film della Mostra del Cinema, da giovedì 1 a domenica 11 settembre. Circuito Cinema in Mostra, con 60 proiezioni e 55 diversi titoli, come sempre spazierà tra tutte le sezioni della Mostra: Venezia 79, Fuori concorso, Orizzonti, Giornate degli Autori e Settimana della Critica. Ad aprire la selezione, giovedì 1 settembre, sarà White Noise di Noah Baumbach, con Adam Driver e Greta Gerwig, in concorso per il Leone d’Oro. A chiudere il programma, domenica 11 settembre, il consueto appuntamento con il Leone d’oro (o altro film premiato).

Tra i film della sezione In concorso Venezia 79 si segnalano: Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades di Alejandro G. Iñárritu, Il signore delle formiche di Gianni Amelio, The Whale di Darren Aronofsky, L’immensità di Emanuele Crialese, Khers nist (Gli orsi non esistono) di Jafar Panahi.

Dalla sezione Fuori concorso spiccano: Master Gardener di Paul Schrader, Siccità di Paolo Virzì, Kõne taevast (La chiamata da cielo) di Kim Ki-duk, Nuclear di Oliver Stone. Per la sezione Orizzonti segnaliamo: Princess di Roberto De Paolis, Luxembourg, Luxembourg di Antonio Lukich, Innocence di Guy Davidi. In programma anche i film delle Giornate degli autori: il film d’apertura Dirty Difficult Dangerous di Wissam Charaf, l’evento speciale Siamo qui per provare di Greta De Lazzaris e Jacopo Quadri e il film di chiusura The Listener di Steve Buscemi. Per la Settimana Internazionale della Critica segnaliamo: Margini di Niccolò Falsetti, Anhell69 di Theo Montoya e l’evento speciale di chiusura Malikates (Queens) di Yasmine Benkiran.

Invariate le tariffe di biglietteria: intero 8 euro, ridotto 7,50 euro. Abbonamenti per 5 film a scelta (in ciascuna struttura) in vendita a 35 euro. La prevendita degli abbonamenti partirà venerdì 26 agosto presso le biglietterie del Multisala Rossini e dell’IMG Cinemas Candiani negli orari di apertura delle sale; successivamente, la vendita degli abbonamenti proseguirà negli orari di funzionamento delle biglietterie fino ad esaurimento.