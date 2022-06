TRANSIZIONI. PROTAGONISTE DONNE E GIOVANI A DIALOGO CON LE UTILITY DELLA LOMBARDIA SU SFIDE AMBIENTALI, SOCIALI ED ECONOMICHE

(AGENPARL) – mer 15 giugno 2022 Finalmente donne anche nei nostri ambiti!

Gent.mi,

Scrivo per informarti di un importante evento di riflessione sulle imprese pubbliche lombarde. Confservizi Lombardia, in occasione dell’Assemblea dei soci che chiude 4 anni di mandato, organizza un convegno che avrà – cosa davvero unica nei nostri settori – esattamente il 50 per cento dei relatori donne, con una media under 40. Anche se non dovrebbe essere questa la notizia, anche in Lombardia lo è 🙂

Un confronto tra giovani e istituzioni sulle sfide ambientali, economiche e sociali del Paese, con uno sguardo soprattutto lombardo.

Scrivo qui sotto una sintesi dei temi trattati:

ABSTRACT -21 GIUGNO, ore 10.00, MUSEO DEI NAVIGLI – Via San Marco 40.Convegno: Transizioni come punto di approdo o cambiamento continuo? Dialogo sulle sfide che coinvolgono le nostre comunità.

Un importante evento di riflessione sulle imprese pubbliche lombarde.

A margine dell’Assemblea di Confservizi Cispel Lombardia, l’associazione che ormai associa più di 160 Aziende partecipate da Comuni ed Enti Pubblici, quest’anno particolarmente importante essendo al rinnovo quadriennale delle cariche, ha organizzato un momento di riflessione.

Una preziosa occasione per sottolineare la realtà di eccellenza di questo sistema pubblico lombardo e la sua capacità di essere sempre più competitiva di fronte alle sfide del presente, come ha già dimostrato durante la pandemia ed oggi di fronte alla grave crisi economica ed energetica innescata dalla guerra.

Le public utility sono una risorsa unica della società lombarda nella varietà dei suoi territori.

In allegato il programma dettagliato.

Un saluto e grazie in anticipo per la collaborazione.

Se servisse materiale, interviste e contatti a disposizione.

Paola Busto

Paola Busto

Comunicazione e Pr

Confservizi CISPEL Lombardia

Palazzo Q7 (4° Piano) – Strada 4, Milanofiori (Rozzano)

[www.confservizilombardia.it](http://www.confservizilombardia.it/)

🔊 Listen to this