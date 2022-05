(AGENPARL) – sab 07 maggio 2022 Roma.Nanni (L.Calenda): ” Segnaletica stradale obsoleta e confusa, serve piano regolatore per rimuovere vecchi segnali e riorganizzare rete”

“A Roma la segnaletica stradale é stravagante e confusa e le indicazioni spesso inducono in errore cittadini e turisti.” – Spiega Dario Nanni consigliere della Lista Calenda e Presidente della Commissione Speciale Giubileo. “Può capitare un cartello indicatore Genova – Ventimiglia in piazza Pio XI o Terracina in piazza dei Colli Albani o una sovrabbondanza di cartelli per indicare le strade da seguire per raggiungere l’Auditorium. L’Assemblea Capitolina dovrebbe dedicare una seduta specifica sul riordino della segnaletica stradale e rimuovere quella inutile o abusiva, anche per rafforzare la sicurezza stradale. Lavoro da anni sul problema della sicurezza stradale – prosegue Nanni- per la quale ho presentato una proposta d’iniziativa consiliare che ho riproposto anche in questa consiliatura. La città negli ultimi 30 anni si è ampliata di molto ma la segnaletica é spesso rimasta quella degli anni ’60. Oltre alla necessità di riorganizzare una segnaletica corretta, visibile e chiara – conclude Nanni- dovremmo creare, un piano regolatore, per rimuovere i segnali obsoleti e abusivi e riorganizzi una rete di indicazioni stradali corrette e il decoro nella nostra città ”

