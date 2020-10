ROMA, GARGANO (ARTICOLO1): ORA E’ IL TEMPO DELLE SCELTE CONDIVISE

(AGENPARL) -Roma, 22 ott 2020 – “Dopo le molteplici candidature a Sindaco di Roma, anche nel Municipio 9, nell’ampio campo del centro-sinistra, assisto con rammarico ad una stessa prassi che mi auguravo si perdesse lasciando spazio al buon senso ed alla generosità dell’esperienza. Un susseguirsi di auto candidature.” Questo afferma Andrea Gargano, ex Presidente del Consiglio del Municipio 9, oggi membro del Direttivo Romano di Articolo1 che prosegue “ Penso con forza che vi sia bisogno di una pausa di riflessione, fermarci ed iniziare davvero a ragionare per il bene di Roma e dei territori. Non è il tempo delle scelte individualistiche, personalmente non le ho mai condivise: abbiamo necessità di un progetto, di proposte serie e credibili per dare risposte alla cittadinanza nel più breve tempo possibile. Ravviso, invece, una profonda urgenza di massima condivisione tra politica, cittadini, parti sociali e realtà territoriali poichè l’idea dell’uomo solo al comando non funziona ed è ora che se ne prenda atto a costo di essere impopolari ma determinati per il bene comune: dobbiamo fare tesoro della storia e di ciò che stiamo vivendo. Se non vogliamo ripetere gli errori del passato è arrivato il momento di discutere, di confrontarci sui temi del sociale, dell’ambiente, della mobilità e del traffico. Il rischio è che si ripresentino dannose situazioni come ciò che sta accadendo per il nuovo Centro Commerciale Maximo, ovvero opere che vengono stravolte a vantaggio di qualcuno penalizzando un’intera comunità. Ecco perché noi di Articolo1 del Municipio 9 chiediamo al PD l’apertura di un tavolo di programmazione, allargando la discussione alle parti sociali, alle realtà territoriali e soprattutto alle altre forze politiche al fine di verificare se vi siano anche le condizioni per riproporre la stessa composizione dell’attuale maggioranza del Governo nazionale. Abbiamo l’obbligo di condividere il modello di Municipio che si vorrebbe, capire come utilizzare al meglio le sempre più ridotte risorse economiche, studiare gli interventi da attuare in un territorio in espansione. E’ insufficiente e deleterio tirar fuori vecchi progetti obsoleti: basti pensare che le opere in attuazione nel qui ed ora sono state ideate alla fine degli anni ‘90, quando il metodo di programmazione era partecipato. Questo è il modello che noi di Articolo1 vorremmo si attuasse. Pertanto, di concerto con Carlo Puglielli, portavoce di Articolo1 del Municipio 9, chiediamo ad una delegazione del Partito Democratico ed agli altri soggetti coinvolti un’incontro per verificare assieme le condizioni, non per vincere, termine adatto per una competizione sportiva ma per governare per il bene di una intera comunità. Ecco perché è fondamentale la collegialità e la compartecipazione.” Così conclude Andrea Gargano, ex Presidente del Consiglio del Municipio 9, oggi membro del Direttivo Romano di Articolo1.

