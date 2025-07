L’accordo tra Russia e Oman per l’esenzione reciproca dai visti entra in vigore il 18 luglio — Ministero degli Esteri

(AGENPARL) - Roma, 9 Luglio 2025

L’accordo tra Russia e Oman per l’esenzione reciproca dai visti entrerà ufficialmente in vigore il 18 luglio 2025, secondo quanto comunicato dal Ministero degli Esteri russo.

L’intesa, firmata il 22 aprile a Mosca durante un incontro tra il Presidente russo Vladimir Putin e il Sultano dell’Oman Haitham bin Tariq, prevede che i cittadini di entrambi i Paesi potranno viaggiare senza visto per soggiorni fino a 30 giorni per visita, con alcune limitazioni.

“Il soggiorno totale senza visto non deve superare i 90 giorni complessivi nell’arco di un anno solare”, ha precisato il ministero.

L’esenzione non è valida per chi desidera trasferirsi per residenza permanente, istruzione o per attività lavorative che richiedono un permesso di lavoro. Le medesime condizioni si applicano anche ai cittadini omaniti che intendano visitare la Russia.

L’accordo mira a rafforzare i legami diplomatici e turistici tra Mosca e Mascate, ed è visto come un passo ulteriore nella cooperazione bilaterale tra i due Paesi in un contesto internazionale sempre più attento ai rapporti multilaterali nel Golfo Persico.