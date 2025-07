CS CMRC – Piano Strategico e Operativo Tevere – FERRARO: “Il tevere protagonista della rigenerazione sostenibile della città”

(AGENPARL) - Roma, 9 Luglio 2025

Ferraro, Città Metropolitana: "Il Tevere protagonista della rigenerazione sostenibile della città: approvato il Piano Strategico e Operativo Tevere"

In coordinamento con l’Assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia, a breve verrà presentato il PSO nell’Assemblea Pubblica del Contratto di Fiume Tevere da Castel Giubileo alla foce.

Con l’approvazione in Giunta Capitolina del Piano Strategico e Operativo del Tevere, promosso dall’Assessorato all’Urbanistica e coordinato dal prof. Carlo Gasparrini con il supporto tecnico di Risorse per Roma, viene sviluppato e portato in attuazione l’Ambito di Programmazione Strategica Tevere definito dal Piano Regolatore Generale di Roma.

Tre i fondamentali obiettivi strategici del PSO Tevere: infrastruttura verde e blu come attivatore di forme di transizione ecologica a valore paesaggistico e sociale; sistema di mobilità sostenibile accessibile per tutti e diffusa alla scala urbana; arcipelago di centralità urbane e locali propulsive dell’identità locale e della coesione sociale.

Sul tema interviene il Consigliere di Città metropolitana di Roma Capitale, Rocco Ferraro, delegato ad Ambiente, Aree protette e tutela animali.

“Per Città Metropolitana, da tre anni Soggetto Responsabile della gestione e attuazione del Contratto di Fiume Tevere da Castel Giubileo alla foce, l’approvazione del Piano Strategico e Operativo Tevere è un traguardo fondamentale nella definizione di azioni concrete per rendere il nostro fiume protagonista della rigenerazione sostenibile della città, in ambito urbano e periurbano.

A breve, in coordinamento con l’Assessore Veloccia, verrà convocata l’Assemblea Pubblica del Contratto di Fiume Tevere per aprire la fase procedurale delle osservazioni al PSO che verranno poi attentamente valutate prima della approvazione definitiva.

Il PSO, strumento operativo di natura strategica e programmatica, nel suo percorso di definizione e approvazione trova coerente spazio di confronto pubblico nell’ambito del CdF Tevere, lo strumento di programmazione strategica partecipata e negoziata per la definizione di azioni finalizzate alla tutela e valorizzazione del fiume e del suo territorio, e dello sviluppo locale.”