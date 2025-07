(AGENPARL) - Roma, 9 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 09 July 2025 ANTIMAFIA, MAIORINO (M5S): DA CDX LEGGE INCOSTITUZIONALE FRUTTO DI ODIO CONTRO DE RAHO E SCARPINATO

ROMA, 9 lug. – “L’ok in commissione Affari Costituzionali al Ddl sui presunti conflitti di interesse in commissione Antimafia dimostra che la maggioranza sta trasformando in norma il suo odio politico verso il M5S e verso i magistrati, e in particolare verso Cafiero De Raho e Scarpinato. Stanno portando avanti un provvedimento incostituzionale, che calpesta palesemente la libertà di mandato dei parlamentari, una legge scritta in modo raffazzonato solo per fare fuori due persone a loro sgradite. Secondo la loro tesi, e andando contro ogni logica, due magistrati antimafia sarebbero in conflitto di interessi nell’occuparsi di lotta alla mafia in Parlamento e a stabilirlo possono essere loro stessi con una banale votazione a maggioranza, senza tipizzare in alcun modo cosa si intende per conflitto di interessi, impedendo un ricorso alla Corte Costituzionale da parte dei parlamentari privati dei loro diritti. In compenso, secondo i partiti di governo non è in conflitto di interessi il componente della commissione antimafia che ha un parente stretto condannato per mafia”.

Lo afferma la vicepresidente del gruppo M5S al Senato e capogruppo in commissione Affari Costituzionali Alessandra Maiorino.

