(AGENPARL) – Wed 09 July 2025 SANITÀ, MAZZELLA (M5S): “BENE NOMINE CSS, ORA RISOLLEVARE SSN”

Roma, 9 lug. – “Un sincero augurio di buon lavoro al nuovo Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, il professor Alberto Siracusano. È un riconoscimento meritato per la sua vasta esperienza e competenza nel campo della sanità e sono certo che la sua guida sarà determinante nel fronteggiare le sfide del Servizio Sanitario Nazionale nei prossimi anni. Voglio anche congratularmi con i vicepresidenti, la professoressa Annamaria Colao e il professor Alberto Mantovani, due figure di grande rilievo nella ricerca clinica e nella medicina accademica: la loro nomina rappresenta un valore aggiunto che sono sicuro porterà enormi benefici, soprattutto per quanto attiene al tema fondamentale della prevenzione e dell’approccio ‘One Health’, per il quale mi batto da anni. Le sfide che dovranno affrontare sono molteplici, complice un governo totalmente assente sul fronte della sanità pubblica. Ricordo, uno su tutti, l’ultimo disastroso decreto Liste d’attesa che ha solo peggiorato la situazione. Auspico che il nuovo CSS lavori seriamente a soluzioni e proposte per risollevare la sanità italiana, totalmente in affanno. È questo l’augurio di 60 milioni di cittadini”. Lo scrive in una nota Orfeo Mazzella, senatore del Movimento 5 Stelle e vicepresidente della Commissione Affari Sociali di Palazzo Madama.

