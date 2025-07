(AGENPARL) - Roma, 9 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 09 July 2025 VIOLENZA SULLE DONNE – LUCARELLI: “LA PAROLA FEMMINICIDIO ENTRA NEL CODICE PENALE, UN VOTO UNANIME E TRASVERSALE CHE SEGNA UN CAMBIO DI PASSO. ORA IL PAESE INVESTA SULLA PREVENZIONE”

“L’introduzione della parola femminicidio nel Codice Penale è un atto di giustizia e di responsabilità. È il riconoscimento, finalmente esplicito, di una violenza strutturale che ha un nome, una radice, e troppe vittime. È un passo avanti che arriva con un segnale forte e incoraggiante: un voto unanime e trasversale, che restituisce alla politica la sua funzione più alta, quella di rispondere insieme a un’urgenza che riguarda tutto il Paese” – così Monica Lucarelli, assessora alle Attività Produttive e alle Pari Opportunità di Roma Capitale, commentando l’approvazione in Commissione Giustizia del Senato del disegno di legge che introduce la definizione di femminicidio nel nostro ordinamento.

“Questo risultato è frutto dell’ascolto delle reti antiviolenza, delle magistrate e dei magistrati, delle associazioni e delle operatrici che ogni giorno lavorano sul campo. È un segno concreto che il confronto con chi conosce la realtà può migliorare le leggi e renderle più giuste. Il rafforzamento della formazione per i magistrati, l’estensione delle tutele agli orfani, l’ampliamento delle possibilità di intercettazione e il potenziamento del braccialetto elettronico sono strumenti importanti” – continua Lucarelli.

“Ora la sfida è giocare d’anticipo, prevenire e quindi investire sull’educazione affettiva, sulla parità, sulla cultura del rispetto. Significa entrare nelle scuole, nei luoghi di lavoro, nelle famiglie. Significa cambiare il linguaggio, scardinare gli stereotipi, sostenere l’autonomia delle donne. Perché la violenza non nasce all’improvviso: cresce nel silenzio, nella disuguaglianza, nella solitudine” – sottolinea Lucarelli.

“Roma Capitale continuerà a fare la sua parte, ma oggi chiediamo che lo stesso coraggio dimostrato in Commissione diventi strategia di lungo periodo. Con investimenti seri, politiche coordinate e un impegno costante. Perché ogni volta che si rimanda, che si sottovaluta, che si volta lo sguardo, qualcuna rischia di non farcela” – conclude Lucarelli.