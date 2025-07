(ACON) ASSESTAMENTO. I COMM/5: OK ART 8, ALTRI 4,2 MLN PER LA SALUTE

(AGENPARL) - Roma, 9 Luglio 2025

di assestamento, inerente salute e politiche sociali, ? stato

accolto a maggioranza dalla I Commissione consiliare di Markus

Maurmair (FdI).

A caratterizzare le disposizioni del testo sono state le nuove

risorse per il 2025 portate in dote dall’assessore regionale alla

Salute, Riccardo Riccardi, per oltre 4,2 milioni di euro

allocati: 120mila euro all’associazione Ping pong Parkinson

Italia Odv di Tavagnacco per il sesto campionato mondiale di ping

pong per persone malate di Parkinson a Lignano Sabbiadoro; 180mia

euro ai centri che offrono tecniche di procreazione medicalmente

assistita (Pma) per coprire i costi non supportati dalla tariffa

dei livelli essenziali di assistenza (“secondo una procedura che

nessun’altra Regione garantisce”, ha evidenziato Riccardi);

80mila euro per le famiglie dei bambini ricoverati presso il

Burlo Garofolo di Trieste che versano in difficolt? economica;

25mila euro ad organizzazioni di volontariato per le spese di

rendicontazione; una norna sulla protezione dei dati personali in

ambito di sanit? penitenziaria; 20mila euro all’Associazione

friulana donatori di sangue (Afds) di Udine per eventi

sull’importanza del dono.

E ancora: 220mila euro all’Azienda pubblica di servizi alla

persona (Asp) di Spilimbergo per un progetto pilota di

telemedicina dedicato alle persone anziane della locale struttura

residenziale; 70mila euro alla convenzione con il soccorso

alpino; 2 milioni alla fondazione ProgettoAutismo di Tavagnacco

per una struttura abitativa (co-housing) per le persone

autistiche e le loro famiglie; 130mila euro nel Fondo regionale

per gli investimenti per ripristinare le rate di contributo per

servizi sperimentali di residenzialit?; 25mila euro per la

Giornata internazionale del volontariato 2024 a copertura di

spese sostenute nel 2025; 1,5 mln per il Centro solidariet?

giovani Giovanni Micesio di Udine.

L’assessore ha invece chiesto e ottenuto il ritiro degli

emendamenti a firma Serena Pellegrino di Avs (sulla densitometria

ossea per le donne over 55 e sulla carenza di medici nelle aree

disagiate, aiutandoli nell’individuazione di una sede) e Rosaria

Capozzi del M5S (istituzione del Fondo per le persone anziane

vittime della criminalit?; misurazione dell’esposizione alle

sostanze perfluoroalchiliche – Pfas nelle tute di chi opera

nell’antincendio) e la ripresentazione all’Aula per permettere la

verifica della copertura finanziaria in quanto, ha evidenziato,

proposte che in linea generale sono condivisibili.

La discussione generale ha, quindi, preso una piega prettamente

politica, istigata in primis da Roberto Cosolini (Pd), per

passare a Enrico Bullian e Massimo Moretuzzo (Patto per

l’Autonomia-Civica Fvg) e finire al capogruppo dem Diego Moretti,

sulla correttezza nel riconoscimento della paternit? di alcune

decisioni oggi assunte dal Centrodestra per il mondo salute,

attacco a cui ha risposto Riccardi parlando di coerenza nei

giudizi espressi nel tempo, lealt?, battaglie e decisioni non

facili, ma non dopo che Carlo Bolzonello (Fedriga presidente)

abbia affermato che “nessuno deve utilizzare il tema della salute

per prendere qualche voto in pi?, non vedo una Maggioranza chiusa

verso le proposte di qualcuno, poi per? ci vogliono i tempi”.

Il momento ? stato anche occasione, per Cosolini e Moretti, di

fare un plauso all’apporto dato da Gianpiero Fasola al Piano

della rete oncologica, auspicando che “si mantenga il criterio

della massima competenza super partes del coordinamento della

rete oncologica regionale, evitando logiche di rivendicazioni

territoriali”, ha detto Cosolini.

Furio Honsell (Open Sinistra Fvg) ha puntato il dito sul

“trattamento dei pazienti borderline, problema che persiste” e

Francesco Martines (Pd) sull’importanza che finalmente trovano in

misura adeguata due temi come la cronicit? e la fragilit?.

Moretuzzo ha detto anche dell’abitare inclusivo, “a cui si arriva

dopo 4 anni da una nostra mozione e oggi come allora siamo

convinti sia un passo importante, con risorse ai Comuni ma

giustamente anche ai privati”. E ha chiesto conferma che i 2

milioni di euro in capo alle Aziende sanitarie per il rinnovo dei

contratti del personale della cooperazione sociale “siano

blindati, ovvero vadano effettivamente al rinnovo contrattuale e

non ad altre destinazioni”.

