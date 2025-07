Nvidia diventa la prima azienda della storia a raggiungere una capitalizzazione di mercato di 4 trilioni di dollari

(AGENPARL) - Roma, 9 Luglio 2025

La società statunitense Nvidia ha raggiunto un traguardo storico diventando la prima azienda al mondo a superare una capitalizzazione di mercato di 4.000 miliardi di dollari, secondo i dati pubblicati dalla piattaforma TradingView.

Alla chiusura delle contrattazioni di mercoledì, le azioni Nvidia erano scambiate sul NASDAQ a 164,74 dollari, con un aumento del +2,34%, portando la sua capitalizzazione esattamente a 4 trilioni di dollari. Con questo risultato, Nvidia supera Microsoft e si posiziona al primo posto nella classifica globale delle aziende più preziose quotate in borsa.

In confronto, Microsoft, al secondo posto, ha registrato una capitalizzazione di 3,73 trilioni di dollari, con azioni scambiate a 502,26 dollari (+1,14%).

Fondata nel 1993 e con sede a Santa Clara, in California, Nvidia è conosciuta per lo sviluppo di processori grafici (GPU) e chip specializzati. I suoi prodotti sono oggi fondamentali non solo per l’industria videoludica, ma anche per settori strategici come l’intelligenza artificiale, l’analisi dei dati, i data center e l’automotive avanzato.

Negli ultimi anni, Nvidia ha beneficiato enormemente del boom dell’IA generativa, diventando il principale fornitore mondiale di hardware per le aziende che operano nel settore dell’intelligenza artificiale, tra cui OpenAI, Google, Amazon e Meta.

Questo nuovo traguardo rafforza il dominio tecnologico di Nvidia e segna un cambio storico nei vertici dell’economia globale, in cui la potenza computazionale diventa la nuova ricchezza strategica.