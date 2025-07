(ACON) ASSESTAMENTO. PELLEGRINO (AVS): AIUTI A DONNE E MEDICI AREE DISAGIATE

(AGENPARL) - Roma, 9 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 09 July 2025 (ACON) Trieste, 9 lug – “Durante la discussione in I

Commissione integrata in tema di sanit?, ho presentato due

emendamenti che avevo gi? annunciato e che avevo presentato nella

legge di stabilit? di dicembre e che furono apprezzati, ma non

approvati”. Cos? in una nota la consigliera regionale Serena

Pellegrino, di Alleanza Verdi e Sinistra, a margine del dibattito

sul disegno di legge di assestamento di bilancio 2025-27.

“Il primo – dettaglia Pellegrino – si riferisce al finanziamento

per l’erogazione a carico del Servizio sanitario regionale di

prestazioni ambulatoriali di densitometria ossea per le donne in

menopausa, di et? superiore a cinquantacinque anni e residenti in

regione e l’altro, al fine di fronteggiare la carenza di medici,

individuare delle sedi da mettere a disposizione agli stessi

nelle zone in cui risultino posizioni non coperte, soprattutto

nei territori pi? disagiati. Per quest’ultimo punto, sono stata

sollecitata anche dall’intervento di Agenas, in III Commissione

mesi fa, che ci ha detto che ci? che preoccupa non ? tanto la

mancanza di medici in regione, ma la loro distribuzione sul

nostro territorio, cos? da lasciare alcune aree scoperte”.

“Per entrambi i provvedimenti – conclude la consigliera – ho

individuato una posta minima, anche per permettere agli uffici di

poter avviare in tempi brevi il percorso amministrativo. Ho

raccolto la proposta da parte dell’assessore Riccardi di

ritirarli perch? potessero essere valutati dagli Uffici nelle

prossime settimane e poterli riproporre nel dibattimento in Aula”.

ACON/COM/rcm

091820 LUG 25