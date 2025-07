(AGENPARL) - Roma, 9 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 09 July 2025 AGENDA SINDACO ROBERTO GUALTIERI GIOVEDÌ 10 LUGLIO

IN MEMORIA DI OCCORSIO

Ore 9 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri depone una corona di alloro presso la targa in memoria del magistrato Vittorio Occorsio, in occasione del 49° anniversario dell’attentato terroristico (via Mogadiscio – angolo via del Giuba).

RESTYLING DI VILLA SCIARRA

Ore 10.15 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri effettua un sopralluogo a Villa Sciarra per visionare le statue e le fontane appena restaurate (ingresso via Calandrelli, 24).

ACEA, LA STORIA IN MOSTRA

Ore 20.15 – Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene all’evento “ACEA Heritage”, un percorso espositivo dedicato alla storia dell’azienda e al suo patrimonio artistico, architettonico e industriale (Palazzo ACEA, piazzale Ostiense, 2).