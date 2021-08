COSENZA Uno stabilimento balneare è andato completamente distrutto a causa di un incendio a Paola (CS). Si tratta del Movida, un lido di recente costruzione che è stato avvolto dalle fiamme la notte scorsa. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del locale comando che hanno passato diverse ore per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. All’interno del lido c’erano alcune bombole del gas che sono state per fortuna isolate. Sull’intera vicenda stanno indagando gli inquirenti per comprendere se vi sia una matrice dolosa su quanto accaduto. Anche se uno dei titolari del lido sul proprio profilo Fb ha parlato di “sfortuna” e di un “corto circuito scaturito dal bar”. Un episodio che ha destato molta amarezza tra i cittadini visto che i gestori del locale sono molto conosciuti in città. (News&Com)

