Mercato dell'antiquariato, domenica 12 giugno a Vicenza è protagonista il vintage

Con Non ho l’età che propone anche BE-BOP-a-LULA, evento anni ‘50

Domenica 12 giugno a Vicenza si rinnova l’atteso appuntamento con il mercato dell’antiquariato, del vintage e del collezionismo, che condurrà gli appassionati alla ricerca di oggetti del passato in una piacevole passeggiata lungo viale Roma e ad ammirare la bellezza degli storici angoli cittadini dentro le mura.

In piazza dei Signori, piazzetta Palladio, contra’ Garibaldi, contra’ Cesare Battisti, piazza Duomo, piazza Castello, piazzale De Gasperi e nel viale verso la stazione, torneranno gli espositori del mercato dell’antiquariato “Non ho l’età”, organizzato dall’omonima associazione in collaborazione con l’assessorato alle attività produttive del Comune di Vicenza.

Durante la giornata di domenica 8 maggio, in viale Roma, il pubblico troverà anche una piacevole area ristoro e la manifestazione A.A.A. – Arte Arredo Allestimenti dedicata all’artigianato e al remake.

Nell’esedra di viale Roma, sarà protagonista il vintage con BE-BOP-a-LULA evento tipicamente anni ‘50: dalla mattina esposizione di auto americane d’epoca e nel pomeriggio l’esibizione live dei The Rotten Rockers (rock & roll anni ’50).

Inoltre, nella giornata di domenica, il Museo Diocesano di Vicenza propone “La bancarella dei bambini”, appuntamento alle 10.30 dedicato a bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni grazie al quale i mini-visitatori potranno scambiarsi i propri oggetti (libri, figurine, giocattoli) diventando, così, veri e propri “mercanti”. Il progetto vuole valorizzare la dimensione dello scambio virtuoso attraverso il gioco e le tante storie che raccontano gli oggetti di ogni tempo.

L’ingresso è libero, con prenotazione obbligatoria del proprio posto di scambio degli oggetti.

In caso di maltempo la manifestazione verrà annullata.

