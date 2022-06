(AGENPARL) – ROMA lun 20 giugno 2022

Sulla linea Venezia – Tarvisio, il traffico ferroviario, precedentemente rallentato dalle ore 14.30 alle ore 15.15 per la presenza di persone non autorizzate in prossimità dei binari fra Conegliano e Sacile, è tornato regolare dopo l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Fonte/Source: https://www.rfi.it/it/news-e-media/infomobilita/aggiornamenti/2022/6/20/linea-venezia—tarvisio–dalle-ore-15-15-traffico-ferroviario-t.html