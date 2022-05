(AGENPARL) – ven 06 maggio 2022 [Rijksdienst voor Ondernemend Nederland]

6 mei 2022 – 07:56

Inschrijven netwerkbijeenkomst gezonde kalverketen kan nog

Op 16 mei gaat er eenmalig een subsidie open voor koplopers in de kalverketen. De regeling stimuleert ketenpartners om samen te werken aan verbetering van de kalverketen. Wilt u nieuwe organisatievormen binnen de keten testen? Heeft u ideeën om de gezondheid en het welzijn van vleeskalveren duurzaam te verbeteren? Schrijf samen met partners uit de keten uw plan voor een proefproject. Samenwerking met ketenpartners en een goed projectplan zijn belangrijke voorwaarden om subsidie te kunnen krijgen. Het budget voor de projecten is € 10 miljoen. De beste projectplannen kunnen tussen € 75.000 en € 1 miljoen krijgen voor een project.

RVO organiseert op donderdag 12 mei de netwerkbijeenkomst ‘Samenwerken aan een gezonde kalverketen’, waar geïnteresseerde ondernemers contact kunnen leggen met andere partijen in de kalverketen. Het aantal plaatsen is beperkt, maar registreren kan nog!

Waar en wanneer:

Donderdag 12 mei, 11:00 – 14:30 bij Future Farm in Lutten. Registreren kan via [Netwerkbijeenkomst Samenwerken aan een gezonde kalverketen (rvo.nl)](https://mailing.rijksoverheid.nl/l/100751/gs6ponww5lrnfoi2ouf2dcsozfdxoh7ngm3k7lxxm24wqfvbhgh7gkzlpx46go2mt5fmghdx4m5pq/q33ogzviqgqowq6k2i2c4gsmi4) vóór 10 mei 2022.

