(AGENPARL) – mar 10 maggio 2022 IL CUORE SELVAGGIO DI NEXO+

In occasione del Salone Internazionale del Libro di Torino (19-23 maggio) arrivano su Nexo+ l’incontro speciale con il Direttore Nicola Lagioia,

una selezione di contenuti video esclusivi e una playlist di film e documentari

per omaggiare il tema di questa edizione

In più, in regalo per tutti gli iscritti a SalTo+, la possibilità di avere un mese di abbonamento omaggio a Nexo+

Video teaser: https://www.youtube.com/watch?v=BUqpNyq-DHo

In occasione della prossima edizione che avrà luogo dal 19 al 23 maggio (info e biglietti su www.salonelibro.it),il Salone Internazionale del Libro di Torino e la piattaforma culturale in streaming Nexo+ danno vita a una nuova speciale collaborazione ideata per offrire nuovi spunti e possibilità a tutti gli appassionati di libri e letteratura, sia prima dell’inizio sia dopo la fine della manifestazione grazie a contenuti video esclusivi.

Da martedì 10 maggio, infatti, la piattaforma in streaming Nexo+ svelerà tutto il suo Cuore Selvaggio, proponendo la Playlist Salone Internazionale del Libro di Torino – Cuori Selvaggi, una collezione di film e documentari che omaggiano il tema di questa edizione: il cuore selvaggio di pittori, musicisti, artisti, artigiani che si son messi a cercare il fulcro più intimo e originario del loro spirito, quello a cui attingere energia creativa per il proprio lavoro; la penna irrefrenabile di quegli scrittori che hanno guardato alle origini primordiali dell’uomo e del mondo, quando la vegetazione faceva da padrona e gli alberi regnavano sovrani, dentro e fuori di noi; l’irruenza travolgente dei musicisti che hanno seguito per la loro arte un impulso irresistibile e fatale: la loro personale possessione; i progetti di architetti, designer e urbanisti che, per creare palazzi e città, hanno capito che dovevano accostare alla matita tratti di tempera colorata che potesse andare ben oltre i bordi; i film su persone comuni cui, a un certo punto, qualcuno ha ricordato che, senza cuore selvaggio, non c’è vita che si possa definire tale; i documentari su quella natura feroce, splendente e incontaminata che rappresenta il cuore selvaggio del nostro pianeta, il più prezioso che abbiamo; le storie di quegli uomini che, del cuore selvaggio, hanno fatto la loro salvezza.

Insomma, i titoli più sconvolgenti, irruenti, danzanti del catalogo Nexo+ selezionati per scompaginare le carte, farci ridere (e piangere) di gusto, invitarci a vedere le storie da tutta un’altra prospettiva.

Inoltre, proprio durante il Salone, Nexo+ realizzerà una selezione di contenuti video che saranno resi disponibili su nexoplus.it per rivivere, a festival concluso, alcuni dei momenti più emozionanti della manifestazione. Si tratterà delle riprese di alcuni degli appuntamenti con scrittori e autori presenti a Torino: eventi da guardare e riguardare a casa, in compagnia dei propri libri e delle persone che si amano.

Nello specifico, tra i contenuti del Salone che verranno proposti su Nexo+ ci saranno dunque:

– MEET THE DIRECTOR – incontro con NICOLA LAGIOIA, Direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino, registrata in esclusiva per l’occasione presso Officina Pasolini, laboratorio artistico di alta formazione e HUB Culturale della Regione Lazio (disponibile già nelle prossime ore).

– Una selezione di contenuti esclusivi costruiti come sintesi di altrettanti appuntamenti del Salone e disponibili su nexoplus.it dalla settimana successiva alla manifestazione.

Inoltre, tutti gli iscritti a SalTo+ avranno la possibilità di avere un mese di abbonamento omaggio a Nexo+, per esplorare contenuti, costellazioni e playlist legati al mondo della letteratura, delle arti, del design, dell’architettura, del teatro, del cinema, della natura, dell’opera, della musica classica e del balletto.

Quella del Salone Internazionale del Libro di Torino con Nexo+ è una collaborazione nata per ampliare ulteriormente, nel tempo e nello spazio, le possibilità di incontro offerte dalla rassegna torinese: preparandosi prima ancora dell’arrivo al Salone e rivivendone poi alcuni dei momenti salienti a Salone concluso. Perché in fondo l’unico cuore veramente pensante è proprio il cuore selvaggio che abita in ognuno di noi, un prodigio umanissimo pronto a essere liberato. Anche in questo mare in tempesta in cui troviamo a veleggiare

Che cos’è Nexo+

Nexo+ è servizio di streaming su abbonamento, una piattaforma pensata per offrire un tempo libero di qualità. È un’idea in continua evoluzione: l’idea di un luogo d’incontro, di condivisione, di costruzione. Un luogo che promuove la curiosità, tutela le differenze, amplifica il sapere, il divertimento, l’emozione. Un luogo che vuole stimolare una partecipazione attiva, diversa da quella che può essere proposta da un algoritmo. L’obiettivo è quello di offrire agli spettatori della piattaforma un approccio multidisciplinare,così da spaziare dalla cultura all’educational, dal cinema ai concerti. Nexo+ vede la collaborazione con alcuni dei più importanti editori, produttori, scuole di scrittura, festival, come Feltrinelli Real Cinema, Scuola Holden, Elisabetta Sgarbi/La nave di Teseo/Betty Wrong, Teatro Franco Parenti, Far East Film Festival, Trieste Film Festival, RSI Radio svizzera italiana, AAMOD. Si tratta della sezione denominata Costellazioni: canali tematici, mappe per orientarsi nel cielo, tra le stelle più luminose e i percorsi più preziosi, che spesso sono i meno battuti. Mappe che riportano a casa i naviganti, li guidano verso nuove scoperte, tracciano immagini che ispirano poesie, arte e letteratura.

[nexoplus.it](https://nexoplus.it/)

🔊 Listen to this