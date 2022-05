(AGENPARL) – mer 04 maggio 2022 Futuro Ue, Lega: riforme devono venire da dibattito vero, non da esercizio propaganda

Strasburgo, 4 mag – “La Lega da anni invoca a gran voce un netto cambiamento dell’Ue, chiedendo un’Europa più vicina ai cittadini e meno alle cancellerie di Berlino e Parigi, capace di ascoltare e comprendere le istanze dei territori, più efficace ed efficiente. La risposta prodotta dalla Conferenza sul futuro dell’Europa, partita con le migliori intenzioni ma rivelatasi fin da subito un mero esercizio di propaganda, è sbagliata nel metodo e nel merito. L’obiettivo di Verhofstadt e della maggioranza in Ue, anche approfittando del delicato momento storico, è innescare la procedura di revisione dei Trattati sulla base delle conclusioni della Conferenza, del tutto prive di legittimazione popolare, ma solo per portare avanti la propria agenda politica ideologica. La Lega non può condividere questo percorso. Non si può pretendere di riformare l’Ue a colpi di maggioranza. Se si vuole realmente cambiare l’Europa, bisogna partire dal basso e coinvolgere i cittadini”.

Così in una nota gli europarlamentari della Lega Marco Zanni (presidente gruppo ID), Marco Campomenosi (capo delegazione Lega), Mara Bizzotto, Susanna Ceccardi, Alessandro Panza (componenti CofEu).

