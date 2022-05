(AGENPARL) – mer 11 maggio 2022 Primavera insieme: riapre l’Area Verde Lumachina il giardino dei piccoli

Se hai meno di tre anni vieni a giocare con la tua famiglia all’Area Verde Lumachina presso il giardino dei nidi di Via Curiel 1 a Borgo San Lorenzo.

Troverai una zona con accesso controllato recintato e facilmente accessibile, ombreggiato, sicuro e attrezzato con tavolini e sedute, colori per lasciar tracce, attività curiose di esplorazione, manipolazione, movimento e amici da conoscere.

Alla Lumachina i bambini troveranno giochi pensati per i più piccoli e una proposta educativa diversa organizzata da un’educatrice ogni pomeriggio.

Il servizio, gratuito, è rivolto alle famiglie con bambini in fascia 0-3 anni è organizzato dal Comune di Borgo San Lorenzo in collaborazione con la Cooperativa Sociale Arca. L’Area Verde amplia l’offerta dei servizi educativi alla prima infanzia comunali (nidi d’infanzia e centro bambini e famiglie Giocanido) con una proposta gratuita rivolta a tutte le famiglie con bambini piccoli con l’intento di far conoscere e valorizzare i bellissimi spazi e le proposte educative dei servizi alla prima infanzia.

L’apertura dell’area verde “Lumachina” sarà effettuata il martedì e venerdì pomeriggio dalle 17,00 alle 18,30 fino al 28 Giugno 2022 (in caso di maltempo il servizio non verrà svolto). È prevista la presenza di un’educatrice che strutturerà proposte educative a cui i bambini potranno aderire singolarmente con il proprio nucleo familiare. Le famiglie riceveranno al momento dell’attivazione del servizio il Regolamento del servizio.

