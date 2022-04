(AGENPARL) – gio 14 aprile 2022 Comune di Grottaglie | Provincia di Taranto

BIT 2022: La Puglia punta sull’artigianato artistico e sul turismo

esperienziale. Grottaglie tra le destinazioni più ambite

Un’offerta turistica davvero variegata quella che la Regione Puglia ha presentato alla Borsa

Internazionale del Turismo a Milano. Un’offerta esperienziale: da quella balneare a quella

enogastronomica, da quella artistica a quella culturale che pone al centro il tema della

sostenibilità.

Ed in tema di turismo esperienziale la città di Grottaglie è tra le mete più ambite. A

Grottaglie, infatti, in vetrina non ci sono solo gli oggetti e le opere in ceramica. Nella città

delle ceramiche ci sono i nostri maestri figulini che modellano l’argilla a tutte le ore del

giorno all’interno di un quartiere – unico al mondo – interamente dedicato alla sua

produzione della ceramica. Una destinazione turistica attraente e da vivere 365 giorni

all’anno.

La Puglia è un concentrato di storie, culture e materie prime che nelle mani di sapienti

artigiani si trasformano in vere e proprie opere d’arte. La dimostrazione è il progetto “Puglia

Art & Craft” a cura di Pugliapromozione, in collaborazione con 12 artigiani pugliesi, che

mostra e racconta il territorio attraverso una collezione di oggetti realizzati a mano con

materiali diversi ma con un’unica identità creativa, la Puglia. All’interno della fiera

internazionale, a rappresentare l’artigianato ceramico grottagliese, era presente Gianni

Spagnulo de La Terra Incantata.

Un lavoro di promozione e valorizzazione che, insieme agli assessori regionali Delli Noci e

Lopane, si sta portando avanti e che nei prossimi mesi vedrà importanti novità in tema

di istituzione di percorsi della ceramica coinvolgendo gli altri antichi centri di

produzione regionali.

A rappresentare l’amministrazione comunale il Presidente della IV Commissione

Consiliare, Simone Mirto che, insieme ai Comuni di Manduria, Maruggio, Torricella,

Avetrana Pulsano e Faggiano ha presentato, in conferenza stampa “Sette sapori di storia”: 7

itinerari turistici declinati in enogastronomia, archeologia, chiese e musei, tradizioni,

artigianato, natura, ed eventi attivi 365 gg l’anno. La rete promuoverà sul territorio percorsi

integrati, alla scoperta della unicità ed autenticità del versante ionico orientale con vocazione

alla destagionalizzazione ed al turismo lento e sostenibile.

Un’edizione importante quella del 2022 – dichiara il Sindaco, Ciro D’Alò assente dalla

kermesse causa Covid – che segna il ritorno in presenza di visitatori ed espositori dopo una

versione, quella del 2021, solo digitale. Ma soprattutto un’edizione che pensa e spera nella

ripartenza del settore turistico che in questi due anni ha perso tanto.

Stiamo creando una rete di turismo territoriale – afferma Antonio Vinci, assessore al turismo

– per offrire ai turisti e visitatori un’offerta di qualità e variegata ognuno con i suoi prodotti,

le sue tipicità, i suoi paesaggi. Abbiamo l’obbligo di cogliere l’invito ad andare avanti, con

convinzione e fermezza, che ci ha rivolto l’assessore regionale Gianfranco Lopane nel corso

