(AGENPARL) - Roma, 25 Novembre 2026 - Oggi, 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, alle 10.30 in Sala della Regina, sarà proiettato “Se domani non torno”, il film diretto da Paola Randi e prodotto da Notorious Pictures che racconta la storia di Giulia Cecchettin.
Introduce la Vicepresidente della Camera, Anna Ascani. Interviene Gino Cecchettin, in sala anche la regista Paola Randi e il cast.
La presentazione sarà trasmessa sulla webtv della Camera, con traduzione in lingua dei segni italiana (LIS) https://webtv.camera.it/evento/32873