(AGENPARL) - Roma, 25 Novembre 2026 - I MILIONI, PER CHI NON HA CASA I REGOLAMENTI"
"La morte di Alessandro Ingusci non può essere archiviata con qualche
dichiarazione di cordoglio e una ricostruzione delle procedure
amministrative. Quando una persona in condizioni di grave fragilità arriva
a vivere sotto una tenda davanti a un'università per rivendicare un
alloggio, siamo di fronte a una sconfitta sociale e politica. E nessuno può
pensare di cavarsela semplicemente spiegando che le regole sono state
rispettate".
Lo dichiara Giovanni Barbera, segretario della Federazione di Roma,
Castelli e Litoranea di Rifondazione Comunista e membro della Direzione
nazionale del PRC.
"Le cause della morte dovranno essere accertate e non intendiamo attribuire
responsabilità senza elementi, ma le spiegazioni finora fornite dalle
istituzioni sollevano una questione che va ben oltre questa tragedia. La
Sapienza riferisce di aver proposto soluzioni di accoglienza, DiSCo
richiama la mancata partecipazione ai bandi. Si chiarisca ogni passaggio.
Ma da quando la risposta a un'emergenza sociale può esaurirsi nella
verifica di una procedura?
Il problema è politico. A Roma si moltiplicano gli investimenti immobiliari
e gli studentati privati con rette proibitive, mentre migliaia di studenti
devono fare i conti con affitti insostenibili e un'offerta di alloggi
pubblici insufficiente. Per trasformare gli studenti in clienti si
mobilitano capitali e investimenti. Per garantire loro un diritto
fondamentale, invece, le risposte restano drammaticamente inadeguate.
È il risultato di un modello che considera la casa una merce, l'università
un mercato e il diritto allo studio un'opportunità subordinata al reddito.
Un modello che Rifondazione Comunista contesta radicalmente.