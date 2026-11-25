I negoziatori statunitensi hanno escluso nei colloqui riservati l’invio di truppe americane e la creazione di basi militari nell’Ucraina del dopoguerra nell’ambito delle garanzie di sicurezza. Lo riferisce oggi, 25 novembre, il Kyiv Independent, sulla base di fonti a conoscenza dei negoziati. La posizione fa emergere le divergenze tra Washington, Kyiv e gli alleati europei sulle condizioni necessarie per prevenire una nuova aggressione russa dopo un accordo di pace.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky teme che garanzie prive di una presenza militare straniera non offrano una protezione credibile e chiede impegni scritti che chiariscano quali azioni intraprenderebbero i partner in caso di una nuova offensiva. Secondo una fonte citata dalla testata, ha spiegato agli alleati di non comprendere come funzionerebbero gli impegni americani senza contingenti o basi nel Paese.

La ricostruzione, firmata da Tim Zadorozhnyy, Jimmy Rushton e Chris Powers, si inserisce nel confronto avviato durante il vertice della Coalizione dei volenterosi del 19 novembre a Berlino. In quella sede gli Stati Uniti hanno manifestato disponibilità a discutere garanzie modellate sulla difesa collettiva della NATO, mentre gli europei stanno definendo il proprio contributo.

Il vertice di Berlino e la proposta americana

Durante l’incontro nella capitale tedesca, gli inviati Jared Kushner e Steve Witkoff hanno discusso con i rappresentanti ucraini ed europei le condizioni di sicurezza successive alla conclusione della guerra. Come riportato da Reuters, Kushner ha confermato la disponibilità del presidente Donald Trump a considerare un meccanismo modellato sull’articolo 5 del Trattato del Nord Atlantico, all’interno di un accordo più ampio.

Il vertice si è svolto dopo l’incontro tra Trump, il presidente russo Vladimir Putin e quello cinese Xi Jinping. I governi europei hanno ribadito la necessità di partecipare direttamente ai negoziati sul futuro dell’Ucraina, mentre Germania, Francia, Regno Unito e Kyiv hanno riaffermato il sostegno alla ricerca di una soluzione duratura.

La dichiarazione europea contempla un impegno giuridicamente vincolante, subordinato alle procedure nazionali, per adottare misure destinate a ristabilire la sicurezza in caso di una futura aggressione russa. La definizione degli strumenti e delle responsabilità dei singoli Stati costituisce una parte centrale del confronto. Un funzionario americano citato dal Kyiv Independent ha descritto il dossier delle garanzie come il filone più promettente dei negoziati.

Zelensky chiede garanzie concrete e durature

Le perplessità ucraine erano già emerse pubblicamente dopo il vertice. Euronews ha riportato le dichiarazioni con cui Zelensky chiedeva chiarimenti sulla possibilità di ospitare contingenti e installazioni militari statunitensi e sulle azioni che gli alleati intraprenderebbero in caso di un nuovo attacco. Il presidente ha sottolineato che queste risposte sono necessarie anche alla popolazione e agli investitori chiamati a partecipare alla ricostruzione.

Il 21 novembre, secondo Interfax-Ukraine, Zelensky ha ribadito che le garanzie devono estendersi oltre la durata dell’amministrazione Trump. Kyiv cerca una protezione di lungo periodo, capace di evitare che una pausa nelle ostilità sia seguita da un’altra guerra quando il quadro politico internazionale sarà cambiato.

La richiesta riguarda anche l’identificazione dei Paesi garanti e delle modalità di risposta. Zelensky vuole sapere quale sarebbe il gruppo incaricato di proteggere l’Ucraina, come agirebbe e se sarebbe disposto a respingere un aggressore. Per il presidente, queste condizioni devono essere definite per iscritto prima di valutare la solidità dell’intesa.

Secondo il Kyiv Independent, Washington preferisce invece inserire le garanzie nell’accordo finale di pace. La divergenza sulla tempistica si aggiunge quindi a quella sul contenuto: Kyiv chiede di conoscere in anticipo gli impegni sui quali fondare la sicurezza futura, mentre gli americani li collocano nella definizione complessiva dell’accordo.

Le condizioni di Washington e il ruolo del Congresso

Kushner è tornato sulla proposta in un intervento pubblicato su X il 22 novembre, approfondito da Radio Free Europe/Radio Liberty. L’inviato ha collegato le garanzie a un quadro più ampio di sicurezza europea, comprendente canali permanenti di consultazione, comunicazioni nelle crisi, trasparenza militare e misure reciproche per ridurre il rischio di escalation.

La proposta punta a combinare deterrenza e strumenti per prevenire nuovi scontri. Kushner ha richiamato la necessità di tutelare la sovranità e l’autonomia decisionale dei Paesi coinvolti e ha collegato la sicurezza ucraina anche alla forza economica, alle riforme e alle prospettive di ricostruzione.

L’inviato ha precisato che ogni impegno americano richiederebbe l’approvazione di Trump, nel rispetto delle procedure costituzionali e congressuali. Il confronto con Kyiv e gli europei deve quindi definire gli obblighi, le condizioni di attivazione e il percorso attraverso il quale gli Stati Uniti assumerebbero tali responsabilità.

Che cosa significa una garanzia ispirata all’articolo 5

L’articolo 5 del Trattato del Nord Atlantico stabilisce che un attacco armato contro uno o più alleati sia considerato un attacco contro tutti. Ogni membro deve prestare assistenza adottando le azioni che ritiene necessarie, compreso l’impiego della forza armata. La disposizione si inserisce in un sistema permanente di consultazione, pianificazione e coordinamento politico-militare.

Per l’Ucraina, un accordo esterno alla NATO richiederebbe una definizione autonoma degli obblighi dei garanti. Il richiamo al modello della difesa collettiva porta quindi al centro domande operative: quali eventi attiverebbero l’assistenza, quali Paesi interverrebbero, con quali risorse e attraverso quali decisioni.

È questo il punto sollevato da Zelensky. La credibilità delle garanzie, nella posizione ucraina, dipende dalla conoscenza delle azioni previste in caso di una nuova aggressione. L’esclusione di contingenti e basi americane rende ancora più importante per Kyiv chiarire il contributo concreto di Washington e il rapporto con le capacità messe a disposizione dagli europei.

Il ruolo dell’Europa e l’adesione alla NATO

Il confronto sulle garanzie procede parallelamente alla discussione tra i governi europei sulle responsabilità da assumere. Gli alleati devono definire il proprio ruolo insieme alle modalità del sostegno americano e alle capacità militari che l’Ucraina manterrà dopo la conclusione delle ostilità.

Secondo un resoconto della riunione di Berlino acquisito dal Kyiv Independent, Francia, Italia e Regno Unito figurano tra i Paesi favorevoli all’ingresso ucraino nella NATO. Il presidente francese Emmanuel Macron ha richiamato la necessità di riesaminare anche questo dossier alla luce delle richieste avanzate da Mosca.

L’adesione resta per Kyiv la soluzione più chiara. Nelle dichiarazioni riportate da Interfax-Ukraine, Zelensky ha sostenuto che l’integrazione dell’esercito ucraino rafforzerebbe l’Alleanza e rappresenterebbe una soluzione economicamente più sostenibile per gli alleati rispetto al mantenimento di una grande forza nazionale esterna alla NATO.

La discussione sulle garanzie deve dunque affrontare sia l’assetto delle relazioni politiche sia l’organizzazione della difesa. Il contributo europeo, la presenza internazionale e il sostegno americano sono elementi sui quali Kyiv cerca risposte coordinate e impegni di lungo periodo.

La posizione russa e le divergenze con Washington

Mosca mantiene una posizione contraria alle soluzioni assimilabili all’integrazione militare dell’Ucraina nella NATO. Il 20 novembre, secondo RFE/RL, il viceministro degli Esteri Sergei Ryabkov ha respinto qualsiasi formula di sostanziale appartenenza all’Alleanza, lasciando aperta la discussione su altre garanzie una volta accettata la richiesta russa di escludere l’adesione.

Kushner ha invece indicato una disponibilità di Mosca a discutere un meccanismo ispirato alla difesa collettiva, presentandola come un possibile avanzamento del negoziato. Il confronto resta legato anche alla contrarietà russa alla presenza di contingenti e infrastrutture militari occidentali sul territorio ucraino.

Le richieste delle parti si concentrano quindi su punti decisivi per il futuro assetto europeo. Kyiv vuole una protezione concreta e duratura; Washington discute garanzie esterne alla NATO ed esclude, secondo le fonti del Kyiv Independent, truppe e basi americane; gli europei devono definirne le modalità operative; Mosca respinge formule che considera equivalenti a un’integrazione dell’Ucraina nell’Alleanza.

La richiesta di Zelensky è trasformare il riferimento alla difesa collettiva in impegni scritti e comprensibili prima dell’accordo finale. La risposta a questo nodo determinerà il contenuto delle garanzie e il loro peso nel negoziato per la conclusione della guerra.

Fonti e documentazione