La Commissione europea ha rivisto le bozze della posizione negoziale dell’UE sull’adesione dell’Ucraina, accogliendo parte delle richieste polacche per proteggere agricoltori e autotrasportatori. Secondo l’anticipazione dell’emittente RMF FM, riportata da European Pravda e ripresa da Ukrainska Pravda, le modifiche consentirebbero restrizioni per i prodotti agricoli ucraini più sensibili, regole speciali sui sussidi alle aziende agricole e un periodo transitorio per il cabotaggio.

La notizia, diffusa questa mattina, 25 novembre, riguarda i due gruppi negoziali che Bruxelles punta ad aprire entro il 15 dicembre: agenda verde e connettività sostenibile, che comprende i trasporti, e risorse, agricoltura e coesione. Anche la Francia ha chiesto garanzie per il settore agricolo, mentre Varsavia ritiene necessario chiarire e rafforzare ulteriormente alcune disposizioni.

L’Ucraina respinge l’esclusione permanente dei propri agricoltori dal mercato europeo ed è disponibile ad accettare periodi transitori proporzionati e limitati nel tempo. Il confronto entra così nel merito delle condizioni attraverso le quali integrare due settori particolarmente sensibili per gli attuali Stati membri e per l’economia ucraina.

Le bozze negoziali e le richieste di Varsavia

Il registro pubblico del Consiglio dell’Unione europea riporta la trasmissione alle delegazioni nazionali di progetti di posizione comune relativi ai gruppi ancora da aprire. Il gruppo 4 riguarda l’agenda verde e la connettività sostenibile; il gruppo 5 comprende risorse, agricoltura e coesione.

Secondo la ricostruzione pubblicata da Ukrainska Pravda, che richiama European Pravda e RMF FM, un diplomatico polacco ha affermato che le modifiche vanno nella direzione delle richieste di Varsavia. La Polonia intende però ottenere formulazioni più precise e garanzie più forti prima dell’apertura dei due gruppi.

L’adozione delle posizioni comuni e l’avanzamento delle fasi negoziali richiedono l’accordo unanime degli Stati membri. Varsavia dispone quindi della possibilità di subordinare il proprio consenso alla definizione di condizioni ritenute adeguate per i settori nazionali interessati.

Le bozze fissano il quadro del confronto con Kyiv. Durata dei periodi transitori, dimensione degli eventuali contingenti agricoli e regole dettagliate sul cabotaggio saranno affrontate nel percorso verso la chiusura dei capitoli pertinenti.

Agricoltura: accesso al mercato e finanziamenti della PAC

Uno dei principali nodi riguarda l’integrazione dell’agricoltura ucraina nel mercato unico e nel sistema di sostegno della Politica agricola comune, PAC. Le modifiche riferite dalla fonte prevedono la possibilità di introdurre limitazioni per i prodotti più sensibili e disposizioni specifiche sui sussidi alle aziende ucraine.

Il negoziato comprende due aspetti collegati: le condizioni di accesso delle produzioni al mercato interno e la partecipazione delle imprese agricole ai programmi europei di finanziamento. Per gli Stati membri, compresa l’Italia, il confronto interessa la concorrenza tra produttori e la futura distribuzione delle risorse destinate all’agricoltura.

Polonia e Francia chiedono garanzie per i propri comparti. Le dimensioni della produzione ucraina rendono l’integrazione un tema centrale del percorso di adesione, con conseguenze sulle filiere, sugli scambi e sull’organizzazione degli strumenti di sostegno.

Kyiv, secondo European Pravda, si oppone a un’esclusione permanente dei propri agricoltori dal mercato europeo. La disponibilità ucraina riguarda periodi di transizione commisurati alle esigenze di adattamento e circoscritti nel tempo. Sarà su questo equilibrio tra integrazione e gradualità che proseguirà il confronto sulle condizioni di ingresso.

Autotrasporto: il periodo transitorio per il cabotaggio

L’altro settore interessato dalle richieste polacche è l’autotrasporto, con particolare riferimento al cabotaggio: le operazioni di trasporto interno effettuate in uno Stato da un’impresa stabilita in un altro Paese. Le bozze riviste, secondo RMF FM, consentirebbero un periodo transitorio per l’accesso degli operatori ucraini a queste attività.

Il cabotaggio riguarda il mercato nazionale dei singoli Stati membri e va distinto dal trasporto internazionale delle merci tra Ucraina e Unione europea. La sua apertura coinvolge direttamente la concorrenza tra imprese che svolgono servizi nello stesso territorio.

Per il settore europeo, il confronto comprende l’allineamento delle condizioni operative, degli obblighi amministrativi e delle disposizioni sociali applicabili alle imprese e ai conducenti. Le modalità e i tempi della transizione entreranno nella definizione delle condizioni negoziali, insieme all’adeguamento alle regole comuni.

Il percorso di adesione e il ruolo degli Stati membri

L’Ucraina ha presentato domanda di adesione il 28 febbraio 2022 e ha ottenuto lo status di Paese candidato nel giugno dello stesso anno. La prima conferenza intergovernativa si è svolta il 25 giugno 2024, avviando formalmente il negoziato.

Il percorso ha registrato un’accelerazione nel 2026. Il 15 giugno è stato aperto il gruppo sulle riforme fondamentali, che comprende Stato di diritto, istituzioni democratiche, pubblica amministrazione e criteri economici. A luglio è seguito il gruppo sulle relazioni esterne; il 13 ottobre sono stati aperti quelli sul mercato interno e sulla competitività e crescita inclusiva.

Restano quindi due dei sei gruppi tematici previsti dalla metodologia europea. Secondo Ukrainska Pravda, il 20 novembre il Comitato dei rappresentanti permanenti, Coreper, ha approvato i risultati dello screening della legislazione ucraina per i gruppi 4 e 5, consentendo il passaggio alla fase successiva della procedura di apertura.

Il calendario indicato dalla Commissione punta a completare questo passaggio entro il 15 dicembre. L’unanimità resta determinante: le richieste dei governi nazionali entrano nella definizione della posizione con la quale l’Unione affronta il negoziato con Kyiv.

La tabella di marcia per il 2027

Negli allegati alla comunicazione sull’allargamento, trasmessi al Consiglio, la Commissione ha delineato le principali tappe per il 2027. Bruxelles ritiene che vi siano le condizioni per aprire entro la fine del 2026 i due gruppi rimanenti e indica nelle riforme sullo Stato di diritto un passaggio decisivo per la successiva chiusura provvisoria dei capitoli.

La Commissione richiama il primo semestre del 2027 come orizzonte per raggiungere gli obiettivi intermedi in questo ambito e ha predisposto una struttura dedicata a coordinare il sostegno alle autorità ucraine. La progressione dipenderà dall’attuazione delle riforme e dal raggiungimento dei parametri previsti nel quadro negoziale.

L’apertura dei gruppi che comprendono agricoltura e trasporti completerebbe dunque l’avvio dei colloqui in tutte e sei le aree tematiche. Il lavoro successivo riguarderà l’allineamento alle regole europee e la definizione delle condizioni di integrazione, comprese le eventuali disposizioni transitorie.

Le modifiche alle bozze portano al centro del negoziato il rapporto tra le richieste di tutela degli Stati membri e l’obiettivo ucraino di accedere pienamente al mercato europeo. Per agricoltura e autotrasporto, il confronto su tempi, garanzie e condizioni accompagnerà il percorso verso la chiusura dei rispettivi capitoli.

Fonti e documentazione