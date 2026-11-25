(AGENPARL) - Roma, 25 Novembre 2026 - Pinochi **
/Scritto da Redazione, martedì 24 novembre 2026 alle 09:57/
"Il sorriso accogliente e sincero, la passione per il suo lavoro e la
grande forza con cui ha affrontato ogni sfida, fino all'ultimo. E' questa
la prima immagine che evoca il ricordo di Francesca Pinochi, nonostante
oggi prevalga il dolore per la sua prematura scomparsa", ha detto il
presidente della Regione. Giornalista, assessora alla cultura,
comunicazione e partecipazione, nel comune di Montaione, assessora a
Certaldo, addetta stampa del sindaco a San Miniato, Francesca è stata una
figura di riferimento per la sua comunità e non solo. "Con la sua
scomparsa la Toscana perde una grande professionista del giornalismo"
.Con grande affetto, la Regione si stringe alla famiglia in questo giorno
di lutto".
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