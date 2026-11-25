(AGENPARL) - Roma, 25 Novembre 2026 - Roma, 24 novembre. "Dopo cinque Leggi di bilancio senza uno straccio di idea di Paese da parte del Governo Meloni, adesso si entra nel vivo dell'esame degli emendamenti di questa ultima Legge di bilancio della legislatura. Noi faremo la nostra parte con la più assoluta intransigenza, a partire dai ricorsi sugli emendamenti dichiarati inammissibili. L'Italia non può permettersi altri tagli a scuola, sanità e pensioni, né l'ennesima sforbiciata ai servizi pubblici. Le risorse ci sono. Serve il coraggio di tassare gli extraprofitti di chi in questi anni ha guadagnato di più per fattori eccezionali che sono ricaduti su lavoratori e famiglie, dai colossi delle armi, dell'energia e del web alle banche e alle assicurazioni. Il Governo continua a vantarsi di tenere i "conticini in ordine". Ma dopo tutti i sacrifici chiesti a lavoratori, famiglie e imprese, com'è che questi conti ancora non tornano? Perché nel 2025 siamo stati penultimi per crescita nell'Ue? Perché il debito pubblico con Meloni è cresciuto di 5 punti in rapporto al Pil? Perché abbiamo il record della pressione fiscale? Sono questi i 'conticini' in ordine? Noi punteremo molto sulla proposta di istituire un Fondo sovrano per lo sviluppo dell'economia per investire nei settori più nevralgici dell'economia: innovazione, formazione, sostegno ai salari, gestione dell'intelligenza artificiale, transizione ecologica, infrastrutture strategiche. Dopo la fine del Pnrr, la folle firma sul Patto di stabilità Ue, l'altrettanto folle firma sugli impegni Nato e RearmEu, l'attuale Esecutivo di fatta lascia in eredità un deserto di investimenti. Il nostro Fondo sovrano intende mettere in campo fino a 100 miliardi di investimenti per sostenere le imprese e i loro progetti. Tutti potranno investire nel Fondo sovrano, in modo del tutto volontario e remunerato: risparmiatori, imprese, investitori istituzionali. Il Paese va risollevato con misure potenti e innovative ". Lo comunica Daniela Torto, capogruppo M5S in Commissione bilancio della Camera.
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