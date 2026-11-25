(AGENPARL) - Roma, 25 Novembre 2026 - Nota dei consiglieri regionali di Fratelli d'Italia Antonio Scianaro, Luigi Caroli e Tommaso Scatigna che hanno effettuato un sopralluogo nella struttura sanitaria di Fasano insieme all'assessore alla Sanità, Donato Pentassuglia
"Il Presidio Territoriale Assistenziale (PTA) di Fasano presenta gravi criticità, per questo abbiamo deciso, su sollecitazione del collega Antonio Scianaro, di verificare di persona la situazione reale della struttura, insieme all'assessore regionale alla Sanità, Donato Pentassuglia, che ringraziamo per la disponibilità, al direttore sanitario Luigi Vernaglione e il management del PTA, presieduto dal dottor Giuseppe Pace.
Abbiamo inoltre affrontato la necessità di rafforzare la digitalizzazione e il collegamento tra i servizi e il Centro Prelievi, di dotare la Cardiologia di Holter pressorio e cicloergometro e di potenziare le attività ambulatoriali. In merito all'aumento dei posti letto dell'Ospedale di Comunità e alla ripresa di alcune attività sospese, ho evidenziato la necessità che la Direzione generale faccia chiarezza, definendo in modo preciso e puntuale la situazione attuale e gli sviluppi previsti. È importante fornire informazioni certe anche alla luce dei numerosi comunicati apparsi sugli organi di stampa, che parlano di aperture, chiusure, trasferimenti e altri cambiamenti, generando confusione tra gli utenti che usufruiscono dei servizi.