(AGENPARL) - Roma, 25 Novembre 2026 - [image: cittametroboridottoda10.jpg]
comunicato stampa | Bologna, 24 novembre 2026
Consiglio metropolitano, mercoledì 25 novembre alle 14.30 online e in
diretta streaming
Mercoledì 25 novembre alle 14.30 il Consiglio metropolitano si riunirà
online e sarà visibile in diretta streaming.
Nella seduta verrà presentato il Bilancio di previsione per il triennio
Salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2026 di cui agli
Riconoscimento debiti fuori Bilancio – Quinto provvedimento.
BolognaFiere Spa: esercizio del diritto di opzione nell'ambito dell'aumento
di capitale sociale deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci del 29
settembre 2026. Acquisto di nuove azioni e conseguenti determinazioni.
Modifica al regolamento per la gestione del Fondo Perequativo Metropolitano
Convenzione per la salvaguardia idraulica, ambientale, agricola e sanitaria
tramite il contenimento della nutria nel comprensorio del Consorzio della
Bonifica Renana e del Consorzio della Bonifica Burana.
Costituzione a titolo gratuito del diritto di superficie, in favore del
Comune di San Lazzaro di Savena su porzione di area di proprietà della
Città metropolitana, della durata di anni 30, per la realizzazione e il
mantenimento dell'ampliamento dell'ITC Teatro di San Lazzaro.
In discussione anche un Ordine del giorno presentato dalla consigliera
Sara Accorsi a nome del gruppo Bologna Metropolitana Centrosinistra
finalizzato a destinare per l'annualità 2027 le risorse disponibili al
finanziamento per scorrimento della graduatoria del Programma Metropolitano
di Rigenerazione 2026 già approvata senza procedere all'indizione di un
nuovo bando per il medesimo anno.
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