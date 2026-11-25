(AGENPARL) - Roma, 25 Novembre 2026 - Proseguono gli interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana della
Traffico e Mobilità urbana del Comune di Palermo ha disposto alcune
modifiche e integrazioni alla regolamentazione della circolazione stradale,
in aggiornamento a quanto già previsto dall'ordinanza n. 1550 del 9
settembre 2026.
Nel dettaglio, il nuovo provvedimento stabilisce quanto segue:
– istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta 0-24 ambo i lati;
– chiusura al transito veicolare lasciando libera una corsia a senso unico
di marcia larga non inferiore a m. 3,50 come meglio evidenziato negli
allegati B1 e A1, parti integranti del presente provvedimento, con corsia
di marcia delimitata nei due lati da una recinzione di cantiere con
dissuasori mobili/newjersey con transito carrabili ed accesso per la sola
corsia di marcia consentito ad auto e furgoni con esclusione di autobus e
mezzi pesanti per la durata richiesta (30 giorni) e/o a cessata necessità.
– Tale corsia di marcia come da allegati B2 e A2, con transito carrabili ed
accesso per la sola corsia di marcia consentito non solo ad auto e furgoni
ma anche agli autobus e mezzi pesanti.
evidenziato nella planimetria che fa parte integrante del provvedimento: *
– chiusura al transito veicolare e pedonale della sede stradale interessata
dai lavori con istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta 0-24
ambo i lati dell'intera area di cantiere con la realizzazione del
collegamento delle due arterie a valle e a monte della piazza, tramite due
corridoi pedonali di larghezza non inferiore a 1,5 m. (lato antico chiosco
e lato fruttivendolo);
– contestuale creazione in corrispondenza del perimetro del cantiere di
apposito percorso pedonale protetto lato monte di larghezza non inferiore a
1,5 m.
Planimetrie e dettagli nel file allegato.