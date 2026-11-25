Proseguono gli interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana della

Traffico e Mobilità urbana del Comune di Palermo ha disposto alcune

modifiche e integrazioni alla regolamentazione della circolazione stradale,

in aggiornamento a quanto già previsto dall'ordinanza n. 1550 del 9

settembre 2026.

Nel dettaglio, il nuovo provvedimento stabilisce quanto segue:

– istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta 0-24 ambo i lati;

– chiusura al transito veicolare lasciando libera una corsia a senso unico

di marcia larga non inferiore a m. 3,50 come meglio evidenziato negli

allegati B1 e A1, parti integranti del presente provvedimento, con corsia

di marcia delimitata nei due lati da una recinzione di cantiere con

dissuasori mobili/newjersey con transito carrabili ed accesso per la sola

corsia di marcia consentito ad auto e furgoni con esclusione di autobus e

mezzi pesanti per la durata richiesta (30 giorni) e/o a cessata necessità.

– Tale corsia di marcia come da allegati B2 e A2, con transito carrabili ed

accesso per la sola corsia di marcia consentito non solo ad auto e furgoni

ma anche agli autobus e mezzi pesanti.

evidenziato nella planimetria che fa parte integrante del provvedimento: *

– chiusura al transito veicolare e pedonale della sede stradale interessata

dai lavori con istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta 0-24

ambo i lati dell'intera area di cantiere con la realizzazione del

collegamento delle due arterie a valle e a monte della piazza, tramite due

corridoi pedonali di larghezza non inferiore a 1,5 m. (lato antico chiosco

e lato fruttivendolo);

– contestuale creazione in corrispondenza del perimetro del cantiere di

apposito percorso pedonale protetto lato monte di larghezza non inferiore a

1,5 m.

Planimetrie e dettagli nel file allegato.