(AGENPARL) - Roma, 25 Novembre 2026 - 6, 13 e 20 dicembre: tre domeniche di gioco tra arte e Braille.
ANCONA – In attesa delle festività natalizie, il Museo Omero propone
"Missione al Museo. Le parole perdute", un'attività ludico-didattica
rivolta alle famiglie con bambini e bambine dai 5 anni, in programma
domenica 6, 13 e 20 dicembre 2026, alle ore 10:30 e alle 11:45.
Per l'occasione le sale del Museo si trasformeranno nello scenario di
una misteriosa indagine: alcune parole sono state smarrite tra le
sculture e saranno proprio le famiglie, nei panni di detective, a
doverle ritrovare e decifrare.
Ogni famiglia formerà una squadra e sfiderà le altre tra prove da
superare, indizi da raccogliere ed enigmi da risolvere. Un prezioso
Braille, il sistema di lettura e scrittura a punti in rilievo utilizzato
dalle persone non vedenti.
Attraverso il gioco sarà possibile scoprire questo sistema di scrittura,
sperimentare le potenzialità del tatto e mettere alla prova il proprio
intuito e lo spirito di collaborazione.
Informazioni e prenotazioni
Domenica 6, 13 e 20 dicembre ore 10:30 e 11:45.
Attività rivolta alle famiglie con bambini e bambine dai 5 anni.
Il costo è di 5 euro a persona. Gratuito per persone con disabilità e
accompagnatori.
La prenotazione è obbligatoria. Posti limitati.
Email:
Banchina Giovanni da Chio 28 – Ancona
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