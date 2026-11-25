(AGENPARL) - Roma, 25 Novembre 2026 - Manetti**
/Scritto da Lorenza Berengo, martedì 24 novembre 2026 alle 09:25/
"Ho appreso con profonda tristezza e grande dolore la notizia della
scomparsa di Francesca. La conoscevo da tempo, ci eravamo sentite anche
recentemente e ci legava un rapporto di stima e di sincero affetto. Abbiamo
avuto modo, negli anni, di confrontarci e collaborare, ciascuna nell'ambito
delle proprie competenze, su temi e iniziative legati al territorio, al
quale Francesca era profondamente legata". Così l'assessora alla cultura
Cristina Manetti dopo avere appreso della prematura scomparsa di Francesca
Pinochi.
"Una donna generosa, ricca di idee ' ricorda Manetti-, che ha saputo
mettere la propria professionalità e sensibilità al servizio della