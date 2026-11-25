Si è riunito oggi, martedì 24 novembre, alle ore 14, nella sala consiliare del Municipio, il Consiglio comunale di Courmayeur per l’analisi dei 15 punti all’ordine del giorno. In apertura di seduta sono stati approvati i verbali della seduta precedente. Assente giustificato il consigliere Patrick D’Anello.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE

L’Assemblea in apertura lavori ha approvato il regolamento per la concessione del patrocinio comunale. La proposta di regolamento disciplina in particolare: unicità del patrocinio e segni distintivi; iniziative ammissibili e iniziative escluse; istruttoria per la concessione; obblighi del beneficiario ed effetti del patrocinio.

A relazionare l’Assessore al Turismo, Simone Casale Brunet: “per la prima volta dedichiamo un documento a questo aspetto, è un significativo passo avanti, attraverso un testo organico e snello. Il regolamento parte dal principio che il patrocinio è un riconoscimento morale e non comporta oneri per l’ente. Seguirà un vademecum per gli organizzatori di eventi sul territorio. Si tratta di linee guida non di vincoli e il regolamento non crea burocrazia rispetto alle norme già vigenti”.

INTEGRAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Sono state approvate poi le integrazioni al Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle pubbliche affissioni. Composto da n. 28 articoli il testo contiene alcune novità, esposte dal vice Sindaco, Federico Perrin: “Aggiorniamo il piano generale approvato nel 2016 e modificato nel 2022 per risolvere alcune criticità, in particolare sul comprensorio sciistico e sui dehors”. In particolare le novità riguardano:

– l’articolo 10-bis: introduzione di specifiche disposizioni per il comprensorio sciistico di Courmayeur, con particolare riferimento all’esposizione di marchi commerciali sulle facciate degli edifici destinati ad attività commerciali, di somministrazione, ricettive e di servizio, stabilendo limiti dimensionali e condizioni di installazione;

– articolo 17-bis: introduzione di una disciplina specifica per la pubblicità sugli elementi di arredo dei dehors autorizzati, prevedendo la possibilità di esporre marchi commerciali anche di soggetti terzi, previa sottoscrizione di apposito accordo con l’Amministrazione comunale e nel rispetto delle condizioni stabilite per l’utilizzo del marchio territoriale «Courmayeur Mont Blanc»;

– articolo 25-bis: introduzione di una disposizione transitoria che stabilisce il termine del 30 giugno 2027 per la presentazione delle istanze di autorizzazione e per l’adeguamento degli elementi pubblicitari esistenti alle nuove disposizioni.

REALIZZAZIONE DI STRUTTURA RICETTIVA E PARCHEGGIO PUBBLICO. SDEMANIALIZZAZIONE DI PORZIONE DI SOTTOSUOLO DI STRADA COMUNALE IN STRADA REGIONALE

La deliberazione approvata acquisisce al patrimonio disponibile del Comune di Courmayeur il sottosuolo della porzione di strada comunale, situato in Strada Regionale, per dare piena ottemperanza degli accordi previsti nello schema di Convenzione in essere e successive integrazioni tra il Comune di Courmayeur e la Castello SGR S.p.A. Alberto Motta, assessore alle Opere pubbliche, ne ha ripercorso l’iter.

La Convenzione esistente stabiliva, infatti, che al termine dell’esecuzione dell’intervento la Soc. Castello SGR S.P.A. si impegnava a cedere gratuitamente al Comune le aree necessarie per la realizzazione di:

a)un percorso pedonale (marciapiede) in fregio alla strada Regionale e solo nell’area del progetto ex Eni, compreso di impianto di illuminazione pubblica e di ogni altro intervento atto a rendere l’opera completa a regola d’arte;

b) lo spostamento degli attuali “4 molok” già realizzati a cura dell’Amministrazione comunale, all’interno della area Eni, da collocarsi in fregio al marciapiede summenzionato;

“L’Amministrazione comunale, in ragione del fatto che le limitate dimensioni del lotto di proprietà della Soc. Castello SGR S.P.A. non consentono di poter realizzare l’ulteriore quota dei posti auto (30) – Ha spiegato Motta – per arrivare alla realizzazione dei complessivi 93 posti auto da asservire all’uso pubblico, si impegna a cedere a titolo gratuito alla Società il diritto di proprietà del solo sottosuolo di proprietà comunale corrispondente alla porzione dell’area interessata dall’intervento”.

EDILIZIA CONVENZIONATA RESIDENZIALE – TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETÀ – AGGIORNAMENTO DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 15 MAGGIO 2026

La deliberazione, su cui ha relazionato l’Assessore Motta, a seguito di approfondimenti tecnico-giuridici, modifica lo schema di convenzione tra il Comune di Courmayeur e la soc. Cooperativa Edilizia Economica Popolare Courmayeur a.r.l. per la concessione in diritto di superficie di aree per la realizzazione di fabbricato da destinare a edilizia residenziale pubblica. L’atto disciplina ora in modo più puntuale la procedura di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, chiarendo che, con il versamento del relativo corrispettivo, si intendono superati anche gli obblighi e le limitazioni previsti dagli articoli 13 e 14 della convenzione originaria stipulata in data 18 luglio 1995, in quanto riferiti al regime del diritto di superficie oggetto di trasformazione.

Tra le altre deliberazioni approvate:

AUTOSTAZIONE PIAZZALE MONTE BIANCO: BAR/RISTORANTE LA REMISA – MANUTENZIONE STRAORDINARIA – APPROVAZIONE PFTE

Per un costo complessivo di euro 485.175 iva inclusa, saranno realizzati presso l’autostazione di Piazzale Monte Bianco interventi di manutenzione straordinaria. Il progetto di fattibilità tecnico economica approvato prevede, come descritto dall’Assessore Motta in fase di analisi della delibera: la sostituzione di tutti i serramenti con elementi ad alta efficienza termica, la ridistribuzione degli spazi interni, il completamento del sistema di impermeabilizzazione del terrazzo superiore, la sistemazione della pavimentazione, la realizzazione di un servizio igienico accessibile con antibagno, l’abbattimento delle barriere architettoniche esterne mediante realizzazione di una rampa, il rinnovamento dell’attuale controsoffitto, il rifacimento dell’impianto idrico-sanitario e di riscaldamento, la sostituzione degli attuali sistemi di illuminazione, il rifacimento dell’impianto elettrico e l’installazione di un impianto di climatizzazione. “E’ in un intervento abbastanza complesso che potrebbe essere realizzato anche in più lotti” ha concluso Motta.

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2026/2028. VARIAZIONE N. 4

Il Consiglio comunale di Courmayeur ha approvato a seguire la quarta variazione al bilancio di previsione 2026/2028, su cui ha relazionato il vice Sindaco, Federico Perrin, che porta il bilancio 2026 a quasi 43 milioni di euro con un incremento di 2,185 milioni. La manovra è sostenuta in gran parte da contributi esterni, tra cui 1,5 milioni dalla Regione su diverse voci. Le risorse vanno soprattutto alla viabilità, con circa 930mila euro per il portale della Val Ferret, il ponte sul Rochefort, gli asfalti e i lavori che saranno eseguito all’incrocio di La Palud. Ci sono poi 600mila euro per la manutenzione straordinaria del canale Menaresse, 227mila euro per le scuole (tetto delle medie e cucina della refezione) e oltre 180mila euro per le tribune del campo sportivo.

Il particolare per il ponte di Rochefort, la cui previsione di costo è di 916.213,21 euro, l’intervento era già in parte coperto da fondi comunali (322.156 euro). La parte del contributo regionale che resta libera viene quindi utilizzata per altri investimenti, in particolare per gli asfalti.

“Con questa variazione moviamo circa 1.7 mln di euro di contributi esterni, tra Regione, Unité e Tunnel del Monte Bianco, e li trasformiamo in cantieri e opere sul territorio” ha commentato Perrin. Il Sindaco Rota ha aggiunto “Il continuo e positivo lavoro di confronto con la Regione e gli altri enti, attraverso le proposte che abbiamo avanzato, ci hanno permesso contributi importanti per la Val Ferret e le altre opere a beneficio del territorio”. Riflessione sostenuta anche dal consigliere Matteo Dooms, nella commissione con delega allo sport “Per lo sport vi sono 3 interventi: la tribuna del campo sportivo con 131mila euro che permetterà maggiore sicurezza e decoro, l’evento del Polo, con 30 mila euro, e gli intervento per il Forum Sport Center, per i quali la Regione rimborsa 51mila euro che tornano nelle casse del Comune”. A seguire la consigliera Nicole Passino ha aggiunto “è una variazione importante anche per la Val Ferret. Il tratto di Rocherfort è un passaggio obbligato per chi sale, completiamo con questo atto il finanziamento per il rifacimento di questo punto. Secondo aspetto sono gli interventi per il controllo valli e il portale che sarà realizzato. Chi lavora in Val Ferret sa cosa vuole dire chiudere gli accessi in caso di rischio ed emergenza e quanto siano importanti le informazioni di sicurezza. Il nuovo portale sarà una vera e propria opera architettonica e non solo una struttura tecnica“.

IMPOSTA DI SOGGIORNO – AUMENTO DELLA MISURA MINIMA DELL’IMPOSTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE DEL 18 LUGLIO 2023, N.10 – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE CON DECORRENZA DAL 1° MAGGIO 2027

A partire dal 1° maggio 2027 l’imposta di soggiorno a Courmayeur subirà un aumento. Il Consiglio comunale ha approvato la deliberazione che definisce le nuove tariffe per persona e per notte di soggiorno. “Fino al 30 aprile 2027 resteranno in vigore le tariffe attualmente applicate – ha spiegato il vice Sindaco Perrin – Dal 1° maggio 2024 il Comune ha applicato l’imposta nella misura minima stabilita dalla Giunta regionale. L’aumento è stato deciso al fine di garantire adeguati standard qualitativi nell’offerta turistica, nella cura del decoro urbano, nella promozione territoriale e nella gestione dei servizi connessi ai flussi turistici sul territorio di Courmayeur, al fine di reperire risorse da destinare al potenziamento dei servizi di accoglienza, informazione e mobilità turistica, la manutenzione della rete sentieristica e degli spazi pubblici, il decoro urbano e la promozione della località“. Il maggior gettito stimato sulla base delle presenze registrate nell’anno 2025, è di circa 140.000 per l’anno 2027, e in euro 280.000 annui per gli anni successivi.

“È un aumento misurato – ha aggiunto Perrin – le categoria più piccole non subiscono variazioni, per gli alberghi a 4 e 5 stelle l’imposta aumenta di 1 euro a notte. Esenti i residenti in VDA, le persone con disabilità, i minori di 15 anni e scolaresche”. “L’aumento è stato concordato con gli altri Comuni turistici più importanti secondo un indirizzo preso all’unanimità in Consulta. Le nostre imposte di soggiorno sono basse rispetto ad altre realtà turistiche in riferimento ai servizi che offriamo”.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2027 – “La scelta è stata di non porre in essere nessun aumento – ha spiegato il vice Sindaco – Le aliquote restano contenute e in diversi casi sotto l’aliquota base prevista da legge nazionale“. Il Sindaco ha poi aggiunto “avremo un extragettito di 3,7 mln da versare allo Stato come contributo per aiuto al ripianamento dei conti pubblici, soldi che pesano perché con questo budget avremmo disponibilità di investimenti senza dover andare verso mutui, ma questa è la legge. Per noi corrisponde ad una percentuale importante“.

CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE – LEGGE 160/2019 – APPROVAZIONE TARIFFE PER L’ANNO 2027 – L’Assemblea ha approvato per l’anno 2027, le tariffe CUP e canone mercatale. Le tariffe entrano in vigore dal 1° gennaio e non sono state modificate.

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE – DETERMINAZIONE GRADO DI COPERTURA E TARIFFE – ANNO 2027 E SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE IN CONCESSIONE A CSC

Approvata la deliberazione sulle tariffe dei servizi a domanda individuale per il 2027, che conferma le tariffe in vigore, senza aumenti rispetto all’anno in corso. Restano invariate le quote della mensa scolastica, calcolate in base all’ISEE. Non cambiano le tariffe per la celebrazione di matrimoni e unioni civili nella casa comunale e nelle sedi più suggestive del territorio, dallo Chalet de l’Ange a Punta Helbronner. Sono confermati anche il rimborso orario per l’uso delle palestre scolastiche. Il tasso di copertura dei costi scende così al 62,20%: per tenere stabili le tariffe, il Comune si fa carico di una quota maggiore della spesa per servizi essenziali alle famiglie e alla comunità. Sono state approvate inoltre, con decorrenza 1° dicembre 2026 e per il 2027, le tariffe relative ai parcometri, alle autorimesse comunali ed ai parcheggi delle valli Ferret e Veny. Per piazzale Funivie Val Veny viene definito un adeguamento alle altre zone blu del territorio. Rimane la riduzione del 50% per residenti e lavoratori a Courmayeur. Anche le tariffe al Palazzetto del Palazzetto non subiscono aumenti così come gli altri servizi a domanda individuale in concessione al CSC e le agevolazioni e scontistica per i residenti. Nuova tariffa riguarderà la nuova zona blu dietro il Forum Sport Center, a pagamento dal 1° dicembre al 15 aprile. Il costo previsto è di 2.50 ora, 4 ore al costo di 8 euro, tutto il giorno 15 euro – Sempre con riduzione del 50% per residenti.

CONVENZIONE CON L’ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA DELLA VALLE D’AOSTA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI COORDINATI E INTEGRATI NEL CAMPO DELLA CONSERVAZIONE MESSA IN SICUREZZA E FRUIZIONE DEL FONDO: “CENTRO DETTO DALMASTRO PER LO STUDIO DEI MOVIMENTI DI LIBERAZIONE”

Il Fondo “Centro Detto Dalmastro. Per lo studio dei movimenti di Liberazione” entrerà nel catalogo dell’Istituto storico della Resistenza a seguito dell’approvazione della convenzione con l’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea in Valle d’Aosta (Istoreco VdA). Il Fondo raccoglie circa 7.000 volumi di interesse storico ed è conservato nella sala dei volumi storici della Biblioteca comunale. “Con la convenzione – ha spiegato l’Assessora alla Cultura, Alessia Di Addario – i libri saranno inseriti nel sistema di catalogazione Clavis dell’Istituto: diventeranno così rintracciabili e consultabili da studiosi, studenti e appassionati, pur restando nella Biblioteca di Courmayeur. Il Comune contribuirà con circa 700 euro, a partire dal 2027, alle spese per la predisposizione informatica”. L’accordo è l’ultima tappa del progetto di conservazione e valorizzazione del Fondo, avviato nel 2024 e proseguito con il riordino, l’inventario e la revisione del patrimonio librario, per restituire alla comunità una testimonianza preziosa della storia della Liberazione. La consigliera Sauvage Rolla, presidente della Commissione della Biblioteca, ha evidenziato “E’ un’azione importante che la Biblioteca aspettava da tanto tempo. Il fondo è fermo e non consultabile da più di 35 anni. Ora lo diventerà arricchendo la nostra biblioteca e la conoscenza generale per la tipologia di argomenti. Sono tantissimi libri, è un lavoro enorme e la saletta storica prenderà così davvero vita”.

A chiudere i lavori, le comunicazioni del Sindaco

Il Sindaco ha informato che è confermata l’apertura della stagione sciistica sabato 28 novembre 2026 con importanti novità infrastrutturali e tecnologiche, a partire dalle due nuove telecabine a 10 posti. “E’ stato un lavoro egregio – ha sottolineato Rota – portato avanti dalla Courmayeur Mont Blanc Funivie e dal Presidente facente funzione anche di direttore Luca Rossi”.

Rota ha poi ricordato alcune eventi dei prossimi giorni: il Welcome Winter di sabato 5 dicembre alle ore 18 e l’inaugurazione del Villaggio di Rhémy de Noël, la Festa di Courmayeur venerdì prossimo e il prossimo Consiglio comunale in programma per il 24 dicembre 2026.