(AGENPARL) - Roma, 25 Novembre 2026 - PREMIO LETTERARIO "INCANTO DELLA BELLEZZA"
OGGI A PALAZZO DELLA CITTÀ
LA PRESENTAZIONE DELL'EVENTO FINALE
Si terrà oggi, martedì 24 novembre, alle ore 12, nella sala giunta di Palazzo della Città, la presentazione dell'evento finale del Premio letterario "Incanto della bellezza", in programma il 29 novembre presso il Terminal Crociere del Porto di Bari.
La conferenza sarà l'occasione per illustrare alla stampa, alle istituzioni e alla cittadinanza il programma dell'evento conclusivo, che rappresenta il momento culminante di un percorso ricco di attività, incontri e occasioni di confronto, anticipandone i contenuti, gli ospiti e le principali iniziative previste.
L'evento del 29 novembre intende offrire un'opportunità di condivisione e riflessione sui temi che hanno caratterizzato il Concorso letterario, che ha posto al centro il dialogo, la partecipazione e il coinvolgimento della comunità.
All'incontro con la stampa, alla presenza dell'assessora alle Culture Paola Romano, interverranno Maria Girone, presidente dell'APS Bottega del sorriso, Serena Benvestito, anima del Premio, Pietro Favia, presidente dell'APS "Dario Favia – Lasciateci le ali" e sostenitore del Premio.