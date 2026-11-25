(AGENPARL) - Roma, 25 Novembre 2026 - Lo storico ripercorrerà la storia italiana dall'Unità a oggi, analizzando il ricorso al terrore come strumento di lotta politica dentro e fuori i confini nazionali
Chi definisce che cosa sia terrorismo? Quali criteri distinguono un atto di violenza politica da altri fenomeni che, pur producendo conseguenze analoghe, vengono classificati con denominazioni differenti?
Da queste domande prende le mosse "Il nostro terrorismo", il nuovo saggio dello storico Eric Gobetti, pubblicato da UTET nel 2026, che sarà presentato domani 25 novembre, alle ore 10:00, nel Salone degli Specchi di Palazzo dei Leoni.
L'iniziativa è promossa dalla Città Metropolitana di Messina, attraverso la VII Direzione «Servizi Sociali e Politiche Culturali», diretta da Anna Maria Tripodo, il Servizio Cultura, coordinato da Matteo Venuto, e l'Ufficio Eventi Culturali e Gestione GAMeC, con la responsabile Daniela Cucè Cafeo, in collaborazione con la LUTE di Messina.
Il volume propone una rilettura critica della storia italiana, dall'Unità ai giorni nostri, attraverso un'analisi delle diverse manifestazioni della violenza politica e del terrorismo nei differenti contesti storici.
L'autore prende in esame tanto le violenze subite dal nostro Paese quanto quelle esercitate dall'Italia nei confronti di altri popoli, mettendo in discussione interpretazioni consolidate e categorie spesso utilizzate in maniera selettiva.
Al centro della riflessione vi è la necessità di distinguere, sul piano storico e politico, fenomeni profondamente diversi, quali il sabotaggio, l'omicidio politico, la lotta partigiana e le violenze di massa finalizzate a generare terrore, sottraendo il tema a letture semplificatorie e propagandistiche.
Ad aprire l'incontro saranno i saluti istituzionali del sindaco metropolitano Federico Basile, della dirigente Anna Maria Tripodo e di Graziella Catanzaro, in rappresentanza della LUTE.
Seguirà il confronto con l'autore, introdotto e moderato da Daniela Cucè Cafeo, che offrirà al pubblico l'occasione di approfondire i principali nodi interpretativi del volume e di riflettere sul rapporto tra storia, responsabilità politica e costruzione della memoria collettiva.
Dott. Giuseppe Spanò