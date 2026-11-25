(AGENPARL) - Roma, 25 Novembre 2026 - Un programma di collaborazione tra Instagram e le scuole statunitensi, presentato pubblicamente da Meta come uno strumento per migliorare la sicurezza online degli adolescenti e contrastare il cyberbullismo, avrebbe avuto anche un obiettivo commerciale preciso: aumentare il numero dei giovani iscritti alla piattaforma e rafforzarne il coinvolgimento nelle attività digitali. È quanto emerge da documenti interni dell’azienda ottenuti nell’ambito di procedimenti giudiziari statunitensi e analizzati dalla National Public Radio (NPR), che il 18 novembre ha pubblicato un’inchiesta sul progetto denominato internamente “Project Gryffindor”. La vicenda, ripresa successivamente da diverse testate internazionali, riapre il dibattito sul rapporto tra sicurezza dei minori, interessi economici delle piattaforme social e ruolo delle istituzioni scolastiche nella promozione degli strumenti digitali.
Secondo la documentazione esaminata da NPR, Meta avrebbe considerato le comunità scolastiche una risorsa strategica per favorire la crescita di Instagram tra gli adolescenti, sfruttando i legami già esistenti tra compagni di classe, gruppi studenteschi e attività extracurriculari.
Il progetto prevedeva la possibilità per gli studenti di associare il proprio profilo alla scuola frequentata, visualizzare altri utenti appartenenti alla medesima comunità scolastica e partecipare a spazi digitali dedicati a club, squadre sportive e iniziative organizzate dagli istituti.
L’obiettivo dichiarato pubblicamente consisteva nel rendere più sicure le interazioni online e facilitare le comunicazioni tra studenti, genitori e personale scolastico. Tuttavia, le presentazioni interne ottenute attraverso la fase istruttoria di una causa contro diverse piattaforme social mostrano che Meta aveva esaminato anche il potenziale commerciale di una maggiore integrazione tra Instagram e le scuole.
La distinzione tra finalità pubblicamente dichiarate e obiettivi analizzati internamente costituisce il punto centrale dell’inchiesta. Non dimostra, da sola, che il programma non possa offrire strumenti utili per la sicurezza degli studenti, ma evidenzia che l’azienda aveva preso in considerazione anche l’espansione della propria base di utenti.
Il programma, ufficialmente denominato School Partnership Program, è stato lanciato nel 2025 e successivamente ampliato nel settembre 2026.
Secondo una comunicazione pubblicata da Meta il 29 settembre, quasi 17.000 scuole statunitensi avevano aderito all’iniziativa. Si tratta di istituti coinvolti nel programma, non di 17.000 scuole nelle quali sia stato dimostrato un incremento effettivo delle iscrizioni degli adolescenti.
La piattaforma offre alle scuole partecipanti strumenti dedicati alla segnalazione di contenuti problematici, risorse educative e funzionalità di comunicazione con la comunità scolastica.
Gli account ufficiali degli istituti possono ottenere un riconoscimento specifico sul proprio profilo e utilizzare canali dedicati per condividere aggiornamenti e informazioni riguardanti le attività scolastiche.
Una delle principali funzioni riguarda la gestione delle segnalazioni. Le scuole possono comunicare direttamente a Instagram contenuti potenzialmente contrari alle regole della piattaforma, compresi episodi di bullismo e molestie online, ottenendo una revisione prioritaria.
Meta sostiene che questa procedura contribuisca a migliorare la capacità delle istituzioni educative di affrontare problemi che possono avere conseguenze anche al di fuori dell’ambiente digitale.
Nel settembre 2026, l’azienda ha ampliato il programma introducendo nuove possibilità di interazione per gli studenti verificati.
Tra queste figurano gli elenchi degli studenti appartenenti alla stessa scuola, i collegamenti ai club e alle squadre sportive, gli annunci pubblicati attraverso le storie e le note dedicate alla comunità scolastica.
Gli studenti possono inoltre mostrare sul proprio profilo un’indicazione relativa all’istituto frequentato, soggetta a specifiche limitazioni di visibilità.
Secondo Meta, queste funzionalità dovrebbero favorire la comunicazione sulle attività extracurriculari, permettere agli studenti di rimanere aggiornati sugli eventi organizzati dalle scuole e semplificare la gestione delle informazioni.
L’azienda ha indicato, ad esempio, la possibilità di utilizzare Instagram per comunicare appuntamenti sportivi, iniziative dei gruppi studenteschi e aggiornamenti relativi alla vita scolastica.
L’inchiesta di NPR evidenzia però che la progettazione di queste funzionalità era stata accompagnata da valutazioni sull’effetto che le reti scolastiche avrebbero potuto avere sulla crescita della piattaforma.
In una presentazione interna del 2024, dedicata a Project Gryffindor, Meta descriveva l’integrazione nelle comunità scolastiche come uno strumento per incrementare l’acquisizione di nuovi utenti, i collegamenti tra profili e gli inviti a utilizzare Instagram.
Il meccanismo ipotizzato si basava sulla forza delle relazioni sociali esistenti tra gli adolescenti. Se un numero crescente di studenti utilizza la piattaforma per comunicare con i compagni e partecipare alle attività scolastiche, anche altri giovani potrebbero essere incentivati a registrarsi per non rimanere esclusi da quelle interazioni.
In un documento interno l’azienda faceva riferimento alla possibilità che le connessioni tra utenti alimentassero una crescita organica delle iscrizioni, senza necessariamente richiedere campagne pubblicitarie direttamente attribuibili all’acquisizione di nuovi account.
La strategia viene comunemente collegata agli effetti di rete, un fenomeno economico attraverso il quale il valore percepito di una piattaforma aumenta con l’espansione della sua comunità di utenti.
Nel caso delle reti scolastiche, il rapporto tra appartenenza a un gruppo e utilizzo di un servizio digitale può assumere un significato particolare. Gli adolescenti condividono quotidianamente attività, relazioni e interessi con i propri compagni, e la presenza di una comunità online collegata alla scuola può influenzare la scelta di partecipare o meno alla piattaforma.
Un’altra presentazione interna, risalente al 2023 e dedicata allo sviluppo delle comunità scolastiche, descriveva esplicitamente l’iniziativa come un modo per offrire ai giovani nuove ragioni per iscriversi a Instagram o per attribuire maggiore valore al servizio.
Il documento affrontava anche il limite di una strategia basata principalmente sugli adolescenti già molto attivi, incaricati indirettamente di incoraggiare gli amici meno presenti a utilizzare Instagram.
Secondo la valutazione interna, tale approccio poteva risultare meno efficace quando intere comunità scolastiche non erano ancora entrate nella piattaforma.
La realizzazione di reti collegate agli istituti avrebbe potuto quindi creare un incentivo collettivo alla partecipazione, ampliando la presenza di Instagram nella vita quotidiana degli studenti.
Questi elementi confermano che la crescita della base di utenti adolescenti era stata considerata tra gli obiettivi strategici discussi durante la progettazione del programma.
Non consentono tuttavia di determinare automaticamente quanti nuovi account siano stati effettivamente creati grazie all’iniziativa, né quale quota del tempo trascorso dagli studenti su Instagram sia direttamente riconducibile alle funzionalità scolastiche.
L’inchiesta si inserisce in un contesto di crescente attenzione giudiziaria verso le modalità con cui le piattaforme digitali progettano i propri servizi per gli utenti più giovani.
I documenti interni sono stati acquisiti attraverso la fase di produzione delle prove di un procedimento multidistrettuale negli Stati Uniti che coinvolge Meta, TikTok, Google e Snap.
Le cause sono state promosse da famiglie, giovani utenti, distretti scolastici e autorità pubbliche, che contestano alle società l’utilizzo di caratteristiche progettuali potenzialmente dannose per i minori.
Secondo le accuse formulate nei procedimenti, le piattaforme avrebbero privilegiato l’aumento del coinvolgimento e della permanenza degli utenti, pur essendo a conoscenza di possibili effetti negativi sul benessere di bambini e adolescenti.
Si tratta di contestazioni giudiziarie che devono essere distinte dalle responsabilità definitivamente accertate nei singoli procedimenti.
Meta ha respinto l’interpretazione proposta dall’inchiesta di NPR, sostenendo che il programma scolastico sia stato presentato in modo fuorviante.
La portavoce dell’azienda, Liza Crenshaw, ha dichiarato che l’iniziativa offre a migliaia di scuole americane strumenti per proteggere gli studenti, comunicare informazioni relative alle attività extracurriculari e segnalare rapidamente contenuti problematici.
Secondo Meta, nell’ultimo anno oltre il 90% delle segnalazioni riguardanti bullismo e molestie provenienti dagli istituti partecipanti è stato esaminato entro 48 ore.
La società sottolinea inoltre di non voler trasformare Instagram in una fonte di distrazione durante le lezioni.
A sostegno di questa posizione, Meta richiama le funzioni di controllo parentale disponibili attraverso i cosiddetti Teen Accounts, gli account progettati con protezioni specifiche per gli adolescenti.
Questi strumenti permettono ai genitori di applicare restrizioni all’utilizzo della piattaforma e di limitarne l’accesso durante determinati periodi, comprese le ore scolastiche.
L’azienda sostiene che il programma sia destinato soprattutto a favorire una partecipazione più sicura alle attività della comunità scolastica al di fuori delle lezioni.
Il confronto tra queste dichiarazioni e i documenti interni evidenzia una questione centrale: la possibilità che una stessa iniziativa persegua contemporaneamente obiettivi di sicurezza e finalità commerciali.
L’esistenza di interessi economici non dimostra automaticamente l’inefficacia delle misure di protezione, ma rende necessario valutare in modo trasparente quali effetti producano le nuove funzionalità sugli utenti minorenni.
Una parte delle preoccupazioni riguarda l’esposizione delle informazioni relative alla scuola frequentata.
Gli strumenti introdotti da Instagram consentono agli studenti verificati di identificare altri utenti collegati alla medesima istituzione e di visualizzare informazioni su attività e gruppi scolastici.
Secondo Meta, l’accesso alle funzionalità è soggetto a controlli e verifiche, mentre la visibilità delle informazioni è limitata attraverso specifiche impostazioni.
L’azienda utilizza il servizio esterno UNiDAYS per verificare gli studenti delle scuole superiori prima di consentire loro l’accesso alle comunità scolastiche.
Il meccanismo mira a impedire che persone non autorizzate entrino direttamente negli spazi riservati agli studenti verificati.
Gli esperti di sicurezza informatica intervistati da NPR hanno tuttavia evidenziato che l’identificazione pubblica o semi-pubblica dell’istituto frequentato da un adolescente potrebbe creare ulteriori rischi.
Paul Raffile, investigatore specializzato in sicurezza informatica, ha osservato che informazioni apparentemente ordinarie, come il nome della scuola, possono essere utilizzate da truffatori e soggetti malintenzionati per costruire comunicazioni più credibili.
In particolare, il collegamento tra un account personale e una comunità scolastica potrebbe essere sfruttato in tentativi di manipolazione, furto di credenziali o ricatto online.
Uno dei rischi richiamati riguarda la sextortion, una forma di estorsione nella quale un aggressore minaccia di diffondere contenuti intimi o compromettenti per ottenere denaro o altri vantaggi.
In questi casi, conoscere la scuola frequentata dalla vittima può rendere più credibile la minaccia di contattare compagni, insegnanti o familiari.
La possibilità che un aggressore ottenga informazioni scolastiche non dimostra che il programma Instagram abbia già provocato un aumento di questi episodi, ma costituisce un rischio potenziale segnalato dagli esperti.
Un altro problema riguarda la compromissione degli account.
Anche quando un sistema prevede procedure di verifica iniziale, un profilo legittimo potrebbe essere successivamente sottratto al proprietario attraverso phishing, furto delle credenziali o altre tecniche informatiche.
Un aggressore che assumesse il controllo di un account verificato potrebbe teoricamente accedere a informazioni e collegamenti riservati alla comunità scolastica.
Gli esperti sottolineano pertanto l’importanza di considerare non soltanto le modalità di verifica dell’identità, ma anche la sicurezza continuativa degli account e le procedure di risposta agli accessi non autorizzati.
Le preoccupazioni si estendono alla possibilità che un’eccessiva integrazione tra scuola e social network renda più difficile distinguere gli spazi educativi dalle piattaforme commerciali.
Quando comunicazioni relative a eventi, attività sportive e gruppi studenteschi vengono distribuite attraverso un social network, gli studenti che non utilizzano il servizio potrebbero percepire una pressione indiretta a iscriversi per partecipare alla vita della comunità.
Il fenomeno non implica necessariamente un obbligo formale di registrazione, ma può creare un incentivo sociale alla presenza online.
Per le istituzioni scolastiche, la scelta di utilizzare piattaforme private come canali di comunicazione richiede quindi una valutazione delle possibili conseguenze sull’accessibilità delle informazioni e sulla tutela degli studenti che non desiderano creare un account.
Il tema riguarda anche il rapporto tra strumenti digitali e responsabilità educative.
Le scuole possono avere interesse a utilizzare servizi che consentano di segnalare rapidamente episodi di bullismo e raggiungere gli studenti attraverso canali già diffusi.
Allo stesso tempo, devono valutare se le modalità di partecipazione rispettino le esigenze di protezione dei minori, riservatezza delle informazioni e pari accesso alle comunicazioni.
La disponibilità di canali scolastici indipendenti dalle piattaforme commerciali può contribuire a garantire che nessuno studente debba necessariamente iscriversi a un social network per ricevere informazioni importanti.
L’inchiesta di NPR richiama inoltre l’attenzione sulle precedenti strategie di Meta per rafforzare la propria presenza tra gli adolescenti.
Secondo altri documenti interni acquisiti nei procedimenti giudiziari, la società aveva considerato la riduzione del ritmo di crescita degli utenti più giovani, dopo l’affermazione di TikTok negli Stati Uniti a partire dal 2018, una questione strategica per il futuro di Instagram.
Il confronto competitivo tra piattaforme si sviluppa infatti anche attraverso la capacità di attrarre le nuove generazioni e mantenere nel tempo la loro partecipazione.
Per i social network, il valore economico delle reti sociali dipende in misura significativa dal numero di utenti attivi, dalla frequenza delle interazioni e dalla continuità del loro utilizzo.
Questa struttura commerciale può creare tensioni quando gli utenti coinvolti sono minorenni e richiedono forme di protezione particolarmente rigorose.
La documentazione esaminata da NPR mostra che Meta aveva studiato da anni il rapporto tra relazioni scolastiche e crescita della piattaforma, sviluppando ipotesi su come utilizzare le comunità già esistenti per incentivare nuove iscrizioni e collegamenti digitali.
Alcuni documenti descrivono anche l’utilizzo di notifiche indirizzate a gruppi di studenti appartenenti a specifiche scuole, con l’obiettivo di aumentare l’attività delle comunità digitali.
Queste iniziative rientravano nelle strategie discusse internamente per favorire il coinvolgimento degli utenti adolescenti.
È tuttavia necessario distinguere tra le funzionalità sperimentate o proposte nei documenti aziendali e quelle effettivamente implementate nel programma attualmente disponibile.
Il solo riferimento a una strategia nelle presentazioni interne non prova che ogni misura descritta sia stata successivamente introdotta nella stessa forma.
Un ulteriore elemento emerso dall’inchiesta riguarda il rapporto tra Meta e le organizzazioni educative coinvolte nello sviluppo iniziale del programma.
Nei propri comunicati, la società aveva indicato una collaborazione con l’International Society for Technology in Education e l’Association for Supervision and Curriculum Development, riunite nella sigla ISTE+ASCD.
Le organizzazioni operano nell’ambito dell’innovazione educativa, della formazione degli insegnanti e del miglioramento delle pratiche scolastiche.
Secondo quanto riportato da NPR, tuttavia, ISTE+ASCD ha contestato la rappresentazione del proprio ruolo come partner continuativo del progetto, precisando di avere svolto attività contrattuali per raccogliere le osservazioni degli educatori e contribuire allo sviluppo delle procedure di segnalazione dei contenuti problematici.
L’organizzazione ha dichiarato che tali attività si sono concluse nel 2025 e che non ha partecipato alle successive evoluzioni del programma.
Meta ha riconosciuto che il coinvolgimento di ISTE ha riguardato la fase iniziale, ribadendo di avere apprezzato la collaborazione svolta.
La precisazione assume rilevanza perché il riferimento a organizzazioni educative può contribuire a rafforzare la credibilità di un’iniziativa rivolta alle scuole, soprattutto quando riguarda la protezione di bambini e adolescenti.
La corretta descrizione delle collaborazioni rappresenta quindi un elemento importante per consentire agli istituti scolastici di valutare autonomamente caratteristiche e responsabilità dei programmi proposti.
La vicenda si inserisce inoltre in un contesto giudiziario particolarmente impegnativo per Meta.
Negli ultimi anni, l’azienda è stata coinvolta in numerosi procedimenti statunitensi riguardanti la progettazione delle piattaforme social, i meccanismi di coinvolgimento degli utenti e la sicurezza dei minori.
Nell’agosto 2026, Meta ha raggiunto un accordo con numerosi procuratori generali statali per risolvere controversie relative alle presunte caratteristiche di utilizzo compulsivo di Facebook e Instagram e alla comunicazione dei rischi per gli adolescenti.
L’intesa prevede impegni economici e ulteriori limitazioni all’utilizzo delle piattaforme da parte dei giovani, mentre Meta ha respinto le accuse formulate nei procedimenti oggetto dell’accordo.
I documenti relativi a Project Gryffindor assumono quindi un significato particolare perché emergono mentre le autorità, le famiglie e le istituzioni scolastiche discutono delle responsabilità delle società tecnologiche nella progettazione dei servizi destinati agli utenti minorenni.
La questione centrale riguarda la compatibilità tra gli obiettivi commerciali delle piattaforme e le esigenze di tutela delle persone più giovani.
Le aziende digitali hanno interesse ad ampliare la propria base di utenti e a sviluppare prodotti capaci di mantenere elevata la partecipazione. Tuttavia, quando le strategie coinvolgono adolescenti e ambienti scolastici, diventa particolarmente importante verificare che la crescita commerciale non comprometta la sicurezza e il benessere degli utenti.
La valutazione non può limitarsi al numero delle scuole coinvolte o alla quantità di funzionalità disponibili.
Occorre considerare la qualità delle protezioni, l’efficacia delle procedure di segnalazione, l’impatto sulla riservatezza e l’eventuale esposizione degli studenti a contatti indesiderati.
Un indicatore positivo relativo alla rapidità di revisione delle segnalazioni, come quello comunicato da Meta, può rappresentare un elemento utile, ma non è sufficiente da solo a dimostrare l’efficacia complessiva del programma.
Una valutazione più ampia dovrebbe comprendere anche gli effetti sulla partecipazione digitale degli adolescenti, sulle modalità di utilizzo della piattaforma e sulla capacità delle scuole di mantenere un controllo adeguato delle comunicazioni.
La diffusione di strumenti digitali nelle istituzioni educative pone inoltre interrogativi sulla protezione dei dati personali.
Il collegamento tra identità digitale, scuola frequentata, attività extracurriculari e relazioni sociali può produrre informazioni dettagliate sulla vita quotidiana degli studenti.
Anche quando la visibilità è limitata attraverso impostazioni specifiche, la gestione di questi dati richiede procedure di sicurezza adeguate e informazioni chiare sulle modalità di trattamento.
Le famiglie e le scuole devono poter comprendere quali informazioni siano necessarie per utilizzare il servizio, chi possa visualizzarle e come sia possibile modificarne o limitarne la condivisione.
La trasparenza assume particolare importanza quando il trattamento riguarda minorenni, che possono non essere pienamente consapevoli delle conseguenze della diffusione delle proprie informazioni.
Il programma Instagram si colloca quindi all’interno di una trasformazione più ampia, nella quale le piattaforme commerciali cercano di offrire servizi sempre più integrati con le attività quotidiane degli utenti.
Le comunità scolastiche costituiscono uno spazio particolarmente significativo perché rappresentano reti sociali già strutturate, caratterizzate da relazioni continue e da una forte dimensione collettiva.
Per Meta, la presenza in queste comunità può rafforzare l’utilità percepita di Instagram. Per gli studenti, può semplificare alcune forme di comunicazione e partecipazione. Per le scuole, può offrire strumenti aggiuntivi per segnalare episodi problematici e diffondere informazioni.
Questi possibili vantaggi devono però essere valutati insieme ai rischi relativi alla sicurezza, alla privacy e alla pressione sociale che può derivare dall’utilizzo di una piattaforma commerciale come strumento di partecipazione scolastica.
La principale questione sollevata dai documenti interni non è l’esistenza di un interesse commerciale da parte di Meta, ma la necessità di chiarire in quale misura tale interesse abbia influenzato la progettazione di un programma pubblicamente presentato soprattutto come iniziativa di protezione degli adolescenti.
Le informazioni pubblicate da NPR mostrano che l’acquisizione di nuovi utenti e il rafforzamento delle connessioni tra studenti erano stati esplicitamente considerati nelle valutazioni interne.
Meta sostiene invece che il programma fornisca strumenti concreti per affrontare il bullismo, migliorare le comunicazioni e rendere più sicura l’esperienza degli adolescenti su Instagram.
Le due posizioni rendono necessario esaminare non soltanto gli obiettivi dichiarati, ma anche gli effetti effettivi delle funzionalità introdotte.
Per le istituzioni scolastiche, la vicenda rappresenta un richiamo all’importanza di valutare con attenzione le partnership tecnologiche, soprattutto quando riguardano piattaforme commerciali frequentate da minorenni.
La disponibilità di strumenti di moderazione e comunicazione può offrire vantaggi organizzativi, ma la loro adozione dovrebbe essere accompagnata da verifiche sulla sicurezza delle informazioni, sulle condizioni di partecipazione e sulla protezione degli studenti.
Per le famiglie, il tema riguarda la possibilità di comprendere quali collegamenti tra attività scolastiche e profili social siano realmente necessari e quali informazioni possano essere visualizzate da altri utenti.
Per le autorità pubbliche, infine, la questione si inserisce nel confronto sulla responsabilità delle piattaforme digitali nel garantire standard di sicurezza proporzionati all’età degli utenti.
Il caso Project Gryffindor evidenzia così una delle principali tensioni dell’economia digitale contemporanea: il rapporto tra crescita delle piattaforme, integrazione delle comunità sociali e tutela dei minori.
Le quasi 17.000 scuole coinvolte nel programma dimostrano la portata raggiunta dall’iniziativa, mentre i documenti interni pubblicati da NPR indicano che Meta aveva valutato il potenziale delle reti scolastiche per aumentare le iscrizioni e il coinvolgimento degli adolescenti.
Resta da stabilire in quale misura tali strategie abbiano effettivamente influenzato i comportamenti degli studenti e quali risultati concreti siano stati ottenuti sul piano della sicurezza online.
La vicenda conferma l’importanza di una maggiore trasparenza nelle collaborazioni tra istituzioni educative e imprese tecnologiche. La protezione degli adolescenti richiede che le finalità commerciali siano chiaramente distinguibili dalle misure di sicurezza e che le caratteristiche dei servizi possano essere sottoposte a valutazioni indipendenti.
In un contesto nel quale la vita scolastica e le relazioni sociali si sviluppano sempre più anche attraverso strumenti digitali, la sfida consiste nel garantire che l’innovazione contribuisca realmente alla sicurezza, all’inclusione e al benessere degli studenti, senza trasformare la partecipazione alla comunità educativa in un incentivo implicito all’utilizzo continuativo di una piattaforma commerciale.
Fonti: NPR, Katie McQue, Project Gryffindor: Meta’s plan to get more school kids using Instagram, 18 novembre 2026; Meta Newsroom, Expanding Instagram’s School Partnership Program to Help Teens Stay Informed, 29 settembre 2026; Meta Newsroom, Partnering Directly With Schools and Teachers to Address Bullying, 25 marzo 2025; The Verge, Instagram’s school safety push was also a way to get more teens on the app, 18 novembre 2026; documenti interni di Meta acquisiti nei procedimenti multidistrettuali statunitensi riguardanti la sicurezza dei minori sulle piattaforme social.