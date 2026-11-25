Direttore Responsabile: Laura Sutto

Una storia di rinunce, sogni e riscatto, il racconto di una vita straordinaria forgiata dalla fatica e illuminata dalla passione.

Dialogheranno con lo scrittore Mariagrazia Ditano, figlia di Vito Ditano, e l'attore Paolo De Vita.

"Non ci credo", ispirato alla straordinaria storia vera di Vito Ditano, il "piccolo pastore della Contrada Sorba", è un romanzo che parte dal racconto delle fatiche e umiliazioni di un'infanzia trascorsa al confine tra le province di Bari e Brindisi, per poi giungere al riscatto del protagonista prima lavorando nelle Ferrovie e poi nel mondo dello sport, fino a diventare due volte Campione del Mondo di Ciclocross.

Il percorso sportivo di Ditano si intreccia indissolubilmente con quello umano: la depressione e l'abbandono della bicicletta dopo la morte di un amico, l'amore per la moglie Livia, il trasferimento a Bergamo, la nascita dei tre figli e l'incontro cruciale con Paolo Guerciotti, celebre imprenditore di biciclette.

L'autore

Mimmo Ciaccia, consulente del lavoro, vive a Carovigno, in provincia di Brindisi. Da tempo immemore ha una passione: I viaggi in bicicletta a caccia di storie. Nel 2021 e nel 2023 ha pubblicato: "Superman ha una Graziella", "Ci troviamo al bar del Nord" (Edizioni Zerotre) – collana "La coda del drago" curata da Adalberto Scemma e nel 2024 "Nino, Bonimba e la barberia".

L'evento è a ingresso libero.