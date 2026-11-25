(AGENPARL) - Roma, 25 Novembre 2026 - L'Ufficio Traffico e Mobilità urbana del Comune di Palermo ha emanato
un'ordinanza di limitazione della circolazione veicolare e pedonale in
Sinigaglia" programmata per il giorno 29 novembre 2026.
Il provvedimento, valido il giorno 29 novembre 2026, dalle ore 01:00 alle
ore 23:50 e comunque fino a cessate esigenze, istituisce la chiusura al
transito veicolare dell'area interessata dalla manifestazione e il divieto
di sosta con rimozione coatta ambo i lati, eccetto i mezzi
planimetria allegata al provvedimento.