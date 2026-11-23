(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2026 - su bianco, nel nuovo Piano socio-sanitario il ridimensionamento del Pronto
Soccorso, destinato a diventare un Punto di Primo Intervento. Una scelta
gravissima, che rappresenta un arretramento inaccettabile per la sanità
della Media Valle del Tevere e un colpo durissimo al diritto alla salute di
migliaia di cittadini". A intervenire sono Marco Santantonio segretario
Lega Marsciano, Luciano Capoccia segretario sezione Deruta, Torgiano,
Collazzone e Lorenzo Mattioni commissario Lega Todi.
"Siamo di fronte all'ennesima dimostrazione della distanza abissale tra la
propaganda della sinistra e le sue azioni concrete – proseguono – Non
possiamo dimenticare le immagini della presidente Proietti in campagna
elettorale proprio davanti all'ospedale di Pantalla, con il megafono in
mano, mentre prometteva il potenziamento della sanità e delle strutture
ospedaliere. Parole pronunciate davanti ai cittadini, con toni
trionfalistici, che oggi vengono clamorosamente smentite dai contenuti del
Piano. Non si tratta, infatti, di una semplice modifica organizzativa o di
un cambio di denominazione.
La differenza tra Pronto Soccorso e Punto di Primo Intervento è
sostanziale. Il Pronto Soccorso è una struttura ospedaliera che garantisce
la presa in carico delle emergenze e delle urgenze, gli accertamenti
diagnostici, i trattamenti necessari, la stabilizzazione dei pazienti e
l'eventuale ricovero o trasferimento verso strutture di livello superiore.
Il Punto di Primo Intervento, invece, ha una funzione più limitata: è
destinato prevalentemente alla gestione delle situazioni di minore
complessità e alla prima stabilizzazione dei pazienti, anche nei casi più
critici, in attesa del trasferimento al Pronto Soccorso dell'ospedale di
riferimento. Tradotto, per una parte delle emergenze i cittadini non
potranno più contare su un Pronto Soccorso nella propria struttura
ospedaliera, ma dovranno essere trasferiti altrove per completare il
percorso diagnostico e assistenziale. Questo significa maggiori
spostamenti, tempi potenzialmente più lunghi, ulteriori disagi per i
pazienti e le loro famiglie e una maggiore pressione sugli altri ospedali".
"Purtroppo non è la prima volta che siamo costretti a batterci per
difendere la sanità della Media Valle del Tevere dalle scelte della
sinistra al governo della Regione – spiega Marco Santantonio segretario
Lega Marsciano – Negli ultimi mesi abbiamo denunciato e sventato una
progressiva riduzione dei servizi e delle professionalità mirate a
sottrarre ai cittadini prestazioni e presidi fondamentali: il taglio del
personale CUP a Todi, Pantalla e Marsciano, con una riduzione complessiva
di circa 200 ore settimanali, la grave carenza di infermieri, con oltre
dieci unità mancanti, il dimezzamento delle analisi domiciliari a Todi,
passate da otto a quattro al giorno e la mancata sostituzione di figure
specialistiche a Marsciano. La strategia appare ormai evidente, un pezzo
alla volta, la Media Valle del Tevere viene privata di servizi, personale e
autonomia. Non permetteremo che questo territorio venga progressivamente
svuotato della propria sanità. Continueremo a denunciare ogni taglio della
sinistra e a batterci, senza sconti e senza silenzi, per difendere il
diritto alla salute dei cittadini".