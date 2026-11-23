su bianco, nel nuovo Piano socio-sanitario il ridimensionamento del Pronto

Soccorso, destinato a diventare un Punto di Primo Intervento. Una scelta

gravissima, che rappresenta un arretramento inaccettabile per la sanità

della Media Valle del Tevere e un colpo durissimo al diritto alla salute di

migliaia di cittadini". A intervenire sono Marco Santantonio segretario

Lega Marsciano, Luciano Capoccia segretario sezione Deruta, Torgiano,

Collazzone e Lorenzo Mattioni commissario Lega Todi.

"Siamo di fronte all'ennesima dimostrazione della distanza abissale tra la

propaganda della sinistra e le sue azioni concrete – proseguono – Non

possiamo dimenticare le immagini della presidente Proietti in campagna

elettorale proprio davanti all'ospedale di Pantalla, con il megafono in

mano, mentre prometteva il potenziamento della sanità e delle strutture

ospedaliere. Parole pronunciate davanti ai cittadini, con toni

trionfalistici, che oggi vengono clamorosamente smentite dai contenuti del

Piano. Non si tratta, infatti, di una semplice modifica organizzativa o di

un cambio di denominazione.

La differenza tra Pronto Soccorso e Punto di Primo Intervento è

sostanziale. Il Pronto Soccorso è una struttura ospedaliera che garantisce

la presa in carico delle emergenze e delle urgenze, gli accertamenti

diagnostici, i trattamenti necessari, la stabilizzazione dei pazienti e

l'eventuale ricovero o trasferimento verso strutture di livello superiore.

Il Punto di Primo Intervento, invece, ha una funzione più limitata: è

destinato prevalentemente alla gestione delle situazioni di minore

complessità e alla prima stabilizzazione dei pazienti, anche nei casi più

critici, in attesa del trasferimento al Pronto Soccorso dell'ospedale di

riferimento. Tradotto, per una parte delle emergenze i cittadini non

potranno più contare su un Pronto Soccorso nella propria struttura

ospedaliera, ma dovranno essere trasferiti altrove per completare il

percorso diagnostico e assistenziale. Questo significa maggiori

spostamenti, tempi potenzialmente più lunghi, ulteriori disagi per i

pazienti e le loro famiglie e una maggiore pressione sugli altri ospedali".

"Purtroppo non è la prima volta che siamo costretti a batterci per

difendere la sanità della Media Valle del Tevere dalle scelte della

sinistra al governo della Regione – spiega Marco Santantonio segretario

Lega Marsciano – Negli ultimi mesi abbiamo denunciato e sventato una

progressiva riduzione dei servizi e delle professionalità mirate a

sottrarre ai cittadini prestazioni e presidi fondamentali: il taglio del

personale CUP a Todi, Pantalla e Marsciano, con una riduzione complessiva

di circa 200 ore settimanali, la grave carenza di infermieri, con oltre

dieci unità mancanti, il dimezzamento delle analisi domiciliari a Todi,

passate da otto a quattro al giorno e la mancata sostituzione di figure

specialistiche a Marsciano. La strategia appare ormai evidente, un pezzo

alla volta, la Media Valle del Tevere viene privata di servizi, personale e

autonomia. Non permetteremo che questo territorio venga progressivamente

svuotato della propria sanità. Continueremo a denunciare ogni taglio della

sinistra e a batterci, senza sconti e senza silenzi, per difendere il

diritto alla salute dei cittadini".