(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2026 - Amministrazione provinciale di Terni – ufficio stampa
(ptn) Narni, Giornata degli Alberi, Rubini: "Momento importante per rispettare la natura e la comunità di appartenenza"TERNI – 23 NOV – "La Giornata degli Alberi ci ricorda quanto sia importante prenderci cura del patrimonio naturale e degli spazi che appartengono alla nostra comunità". Lo dichiara l'assessore all'ambiente del Comune di Narni Giovanni Rubini a proposito dell'annuale appuntamento in programma oggi, 23 novembre, anche a Narni. "Farlo insieme ai bambini e ai ragazzi – aggiunge l'assessore – ha un significato ancora più importante. Piantare un albero è un gesto concreto, ma è anche un modo per seminare attenzione, rispetto e responsabilità verso l'ambiente. Ogni albero che mettiamo a dimora – sottolinea – è un investimento nel futuro e piantarlo insieme significa condividere questo impegno, sentendosi parte di qualcosa che continuerà a crescere nel tempo". A Narni scalo oggi sono in programma due iniziative in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Narni Scalo e Legambiente Circolo Verde Nera. Le attività coinvolgeranno i bambini della scuola dell'infanzia Gianni Rodari e gli alunni della scuola primaria Sandro Pertini. Alle ore 10.30, nel giardino della scuola dell'infanzia Rodari, saranno messi a dimora nuovi alberi. Alle 11.30 al Parco Donatelli, gli alunni della Pertini parteciperanno a un'attività di pulizia dell'area, nell'ambito di Puliamo il Mondo per poi procedere alla piantumazione di nuovi alberi. (ptn/red 445/26)