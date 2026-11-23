(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2026 - Antitrust: Eurospin, avviata istruttoria per presunta intesa verticale
restrittiva della concorrenza
Il gruppo Eurospin, uno dei principali operatori della GDO e leader nel
segmento di mercato dei discount, adotterebbe una politica di prezzi
imposti alla rete di punti vendita affiliati in franchising, impedendo
riduzioni dei prezzi al dettaglio
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un
procedimento istruttorio nei confronti di Eurospin Italia S.p.A., Eurospin
Tirrenica S.p.A., Spesa Intelligente S.p.A., Eurospin Lazio S.p.A.,
Eurospin Puglia S.p.A. ed Eurospin Sicilia S.p.A., per presunta violazione
dell'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea
(TFUE), consistente nell'applicazione di prezzi fissi e vincolanti ai
franchisee tramite un sistema informatico di gestione delle casse.
Il gruppo Eurospin, infatti, fisserebbe i prezzi di rivendita – impedendo
la loro modifica al ribasso – per tutti i prodotti forniti dalle società
del gruppo in qualità di franchisor e che rappresentano quasi tutto
l'assortimento merceologico dei punti vendita. Pertanto, i supermercati ad
insegna Eurospin in franchising non sarebbero liberi di definire
autonomamente le proprie politiche di prezzo, con conseguente limitazione
della concorrenza tra i punti vendita affiliati. Questa condotta riguarda
uno dei principali operatori della GDO e leader nel segmento di mercato
dei discount, scelto dai consumatori soprattutto per ragioni di
convenienza economica, in una fase storica caratterizzata da fenomeni
inflazionistici che comportano aumenti significativi del costo del
carrello della spesa. In tale contesto l'imposizione dei prezzi, e quindi
l'impossibilità di modificarli al ribasso, sembra comportare significativi
effetti concorrenziali, anche in pregiudizio dei consumatori finali.
Secondo l'Autorità, il sistema di fissazione dei prezzi di rivendita
descritto è suscettibile di integrare una restrizione fondamentale ai
Commissione europea, in violazione dell'articolo 101 del TFUE.
Mercoledì 18 novembre i funzionari dell'Autorità, con l'ausilio del Nucleo
speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto ispezioni nelle
sedi di Eurospin Italia S.p.A., Spesa Intelligente S.p.A., Eurospin
Tirrenica S.p.A. e in alcuni punti vendita affiliati al gruppo Eurospin.
Roma, 23 novembre 2026
Testo del provvedimento: