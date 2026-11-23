Ferrara, 23 novembre 2026

CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE: I PROSSIM EVENTI IN PROGRAMMA

In occasione della Giornata internazionale un programma di incontri, formazione e sensibilizzazione in tutta la provincia.

Riconoscere i segnali della violenza, accogliere le donne che chiedono aiuto e rafforzare il collegamento tra servizi sanitari, istituzioni e realtà del territorio. Sono gli obiettivi delle iniziative promosse dalle Aziende Sanitarie ferraresi (grazie anche alla collaborazione con le Istituzioni del territorio) in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre. Un programma di appuntamenti che coinvolge ospedali, consultori, Case della Comunità, servizi di emergenza, professionisti sanitari, scuole e Associazioni, attraverso incontri pubblici, attività formative e momenti di sensibilizzazione distribuiti nel mese di novembre. Le Aziende Sanitarie aderiscono anche ad (H)Open Week contro la violenza sulle donne, promosso da Fondazione Onda ETS.

IL 25 NOVEMBRE PUNTI INFORMATIVI NEGLI OSPEDALI E NELLE CASE DELLA COMUNITÀ. In occasione della Giornata internazionale del 25 novembre, le Aziende Sanitarie ferraresi organizzeranno banchetti informativi nei quattro presidi ospedalieri della provincia: Arcispedale Sant'Anna di Cona, Ospedale di Argenta, Ospedale del Delta a Lagosanto e Ospedale Santissima Annunziata di Cento. Il personale del Pronto Soccorso e del 118 metterà a disposizione materiali divulgativi per sensibilizzare i cittadini sul riconoscimento della violenza e sulle possibilità di ricevere assistenza.

Ulteriori punti informativi saranno presenti nei consultori e nelle Case della Comunità, con il coinvolgimento delle ostetriche e degli infermieri dei Centri di Assistenza e Urgenza (CAU), dell'Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e degli Infermieri di Famiglia e Comunità (IFeC).

L'obiettivo è favorire la conoscenza dei servizi disponibili e rendere più riconoscibili i professionisti e i luoghi ai quali rivolgersi per chiedere aiuto.

IL GIARDINO DEI DONATORI OSPITA UN'INIZIATIVA CON LE SCUOLE. Sempre mercoledì 25 novembre, alle ore 10.00, il Giardino dei Donatori e Sensoriale dell'Arcispedale Sant'Anna di Cona, ingresso 4, ospiterà l'iniziativa "Il Giardino dei Donatori: un inno all'amore", promossa da AVIS Provinciale e Comunale Ferrara ODV.

L'appuntamento, dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, prevede i saluti delle autorità e delle associazioni, seguiti dall'esibizione musicale del gruppo The New Poets, formato da studenti degli istituti scolastici "G. Carducci" e "N. Copernico-A. Carpeggiani" di Ferrara. L'iniziativa si svolge con il patrocinio delle Aziende Sanitarie ferraresi e del Comune di Ferrara, con il coinvolgimento delle realtà associative e dei sostenitori, tra cui Conad e Coldiretti Ferrara.

Il coinvolgimento degli studenti rappresenta un'occasione per affrontare il tema del rispetto e delle relazioni anche attraverso il linguaggio della musica e la partecipazione delle nuove generazioni.

INIZIATIVE PUBBLICHE PER SENSIBILIZZARE LA CITTADINANZA. Il programma di novembre comprende anche iniziative culturali che hanno accompagnato il percorso verso la Giornata internazionale.

La sensibilizzazione coinvolgerà anche altre realtà del territorio provinciale. A Bondeno, il Comune promuove per il 25 novembre l'illuminazione di rosso delle scuole storiche, un gesto simbolico per richiamare l'attenzione pubblica sulla violenza contro le donne. A Cento, presso l'Ospedale Santissima Annunziata, è prevista dal 25 novembre fino alla fine del mese l'installazione artistica "Dove la violenza non lascia segni, ma lascia una traccia", promossa dal Distretto Ovest dell'Azienda USL. L'iniziativa intende rappresentare le conseguenze della violenza che non sempre si manifestano attraverso segni fisici visibili, ma possono incidere profondamente sul benessere e sulla vita delle persone.