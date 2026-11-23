(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2026 - "A 46 anni dal terremoto del 23 novembre 1980, il nostro pensiero va alle vittime, alle loro famiglie e a tutte le comunità dell'Irpinia e del Mezzogiorno che furono duramente colpite da quella tragedia. Una ferita profonda nella storia del nostro Paese, che resta viva nella memoria collettiva e ci richiama al dovere di non dimenticare il dolore, ma anche la straordinaria capacità di reazione e solidarietà dimostrata da quelle popolazioni. La ricostruzione dell'Irpinia ha segnato una pagina importante della storia nazionale, ricordandoci quanto siano fondamentali la presenza delle istituzioni e la vicinanza dello Stato ai cittadini nei momenti più difficili". Lo dichiara il Sottosegretario di Stato al Mit e deputato di Forza Italia, Tullio Ferrante di Forza Italia. "Questa ricorrenza deve essere anche un'occasione per rinnovare l'attenzione sulla prevenzione del rischio sismico, sulla sicurezza del patrimonio edilizio e sulla necessità di investire nella resilienza delle nostre infrastrutture e dei territori. La tutela delle comunità passa dalla capacità di anticipare le emergenze, ridurre le vulnerabilità e garantire risposte tempestive ed efficaci. È una responsabilità che le istituzioni devono continuare ad assumersi, facendo tesoro delle lezioni del passato e guardando al futuro con determinazione", conclude Ferrante.
Trending
- Le modifiche alla viabilità in occasione della manifestazione podistica “4 Piazze Running” in programma domenica 29 novembre
- Ospedale di Pantalla, la Regione smantella il Pronto soccorso
- Terremoto Irpinia. Ferrante (Mit), Memoria vittime perenne, impegno per territori più sicuri
- OSPFE – AUSLFE – Comunicato stampa congiunto CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE: I PROSSIM EVENTI IN PROGRAMMA
- Antitrust – Comunicato stampa – Antitrust: Eurospin, avviata istruttoria per presunta intesa verticale restrittiva della concorrenza
- ptn – lancio 445-23 novembre +++ Narni / Dichiarazioni dell’assessore Rubini sulla Giornata degli Alberi
- la Polizia locale informa e sensibilizza alla galleria Tanit
- Consiglio comunale: convocazione giovedì 26 novembre
- Libia, tensione diplomatica con l’Ucraina dopo gli attacchi a Bengasi: Tripoli chiede chiarimenti a Kiev e un’indagine sull’utilizzo del territorio libico per operazioni militari
- Camera dei deputati: Termine ricorsi su ammissibilità ricorsi Manovra fissato domani alle 16
CHI SIAMO
L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.
Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.
Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.
CONTATTI
Per inviare i comunicati stampa:
redazione@agenparl.eu
Per informazioni:
marketing@agenparl.eu