La Corea del Sud ha diramato questa mattina, 24 novembre, un allarme aereo preventivo per gli abitanti dell’isola di Ulleung dopo che diversi velivoli militari russi sono entrati nella zona di identificazione della difesa aerea sudcoreana, avvicinandosi allo spazio aereo territoriale. Seul ha disposto il decollo dei caccia F-15K e convocato l’addetto militare dell’ambasciata russa per presentare una protesta formale. Lo Stato maggiore congiunto ha chiarito che gli aeromobili non hanno violato lo spazio aereo nazionale: l’avviso alla popolazione è stato emesso perché i militari ritenevano possibile un’incursione imminente.

L’episodio rappresenta, secondo la ricostruzione riportata da Yonhap, il primo allarme aereo preventivo disposto dalle autorità militari sudcoreane per una possibile incursione di velivoli russi. Arriva a una settimana da un altro intervento dell’aviazione di Seul e dalle proteste giapponesi per la presenza di aerei sospettati di essere russi nello spazio aereo nipponico. A Ulleung, la risposta militare è stata accompagnata da comunicazioni di emergenza alla popolazione, alcune delle quali contenevano indicazioni successivamente corrette.

L’allarme agli abitanti e l’intervento degli F-15K

Alle 7:52 locali il Ministero dell’Interno e della Sicurezza ha inviato agli abitanti dell’isola un messaggio che li invitava a raggiungere strutture sotterranee o a ripararsi all’interno degli edifici. L’allarme ministeriale è stato revocato alle 7:55, tre minuti dopo; una successiva comunicazione dell’amministrazione provinciale del Gyeongsang Settentrionale ha confermato la cessazione del pericolo. Ulleung, situata nelle acque tra la penisola coreana e il Giappone, conta circa 9.000 abitanti. Secondo Associated Press, non sono stati segnalati incidenti o gravi disagi.

Le prime comunicazioni hanno però generato confusione sulla natura dell’evento. Il messaggio iniziale indicava una violazione dello spazio aereo, mentre una comunicazione provinciale attribuiva erroneamente i velivoli alla Corea del Nord. Lo Stato maggiore ha chiarito che si trattava di aerei russi e che non avevano oltrepassato il limite dello spazio aereo sovrano. SBS ha ricostruito la sequenza degli avvisi e delle successive precisazioni, distinguendo l’avvicinamento dei velivoli dall’effettivo ingresso nello spazio aereo nazionale.

Secondo Yonhap, l’aeronautica sudcoreana ha impiegato caccia F-15K e gli aerei russi sono rimasti nella zona di identificazione per circa venti minuti. La tipologia dei velivoli di Mosca non è stata resa pubblica. Le autorità militari hanno spiegato di aver disposto l’avviso preventivo per proteggere la popolazione, sulla base della prossimità degli aeromobili e della valutazione che una violazione potesse essere imminente.

Il coinvolgimento degli abitanti distingue l’episodio dalle missioni di sorveglianza e intercettazione gestite esclusivamente dalle forze armate. La risposta ha richiesto il trasferimento delle informazioni dai comandi militari alle autorità civili e alle amministrazioni territoriali, chiamate a comunicare rapidamente le istruzioni e la successiva revoca.

La convocazione dell’addetto militare russo

Il Ministero della Difesa sudcoreano ha convocato l’addetto militare dell’ambasciata russa a Seul, il colonnello Nikolai Marchenko. Secondo Yonhap, Kim Hak-jo, responsabile della politica internazionale del ministero, ha formalizzato la protesta e chiesto a Mosca misure per evitare il ripetersi di situazioni analoghe.

La convocazione affianca l’iniziativa diplomatica all’intervento dei caccia e alle misure adottate per la popolazione. Seul ha contestato un’attività che, pur rimanendo all’esterno dello spazio aereo nazionale, ha indotto i vertici militari a predisporre una risposta e a far scattare l’allarme sull’isola. Nelle prime ore successive, Reuters non riportava una risposta dell’ambasciata russa alle richieste di commento.

Il confronto riguarda anche le modalità con cui vengono condotte le attività militari nelle vicinanze dei confini aerei. Distanze, traiettorie e procedure di identificazione assumono un’importanza operativa quando gli aerei di Paesi diversi si trovano nella stessa area e le autorità devono valutare rapidamente le intenzioni e i movimenti dei velivoli in avvicinamento.

KADIZ e spazio aereo nazionale: due ambiti differenti

La Korea Air Defense Identification Zone, KADIZ, è la zona nella quale la Corea del Sud richiede l’identificazione dei velivoli per esigenze di sicurezza preventiva. Le zone di questo tipo possono estendersi oltre lo spazio aereo sovrano e comprendere aree di spazio aereo internazionale. L’ingresso nella KADIZ non equivale quindi a una violazione della sovranità territoriale.

La distinzione spiega la sequenza di Ulleung: i velivoli sono entrati nell’area di identificazione e si sono avvicinati allo spazio aereo nazionale; i militari hanno valutato il rischio e attivato la risposta. Il successivo chiarimento dello Stato maggiore ha precisato il limite raggiunto dagli aerei, correggendo le informazioni diffuse nei primi avvisi.

Russia e Cina contestano le pretese giurisdizionali associate alla KADIZ, richiamando l’assenza di una specifica base giuridica internazionale. Le differenti posizioni sulle zone di identificazione si intrecciano così con le esigenze operative delle forze armate, che utilizzano la sorveglianza per individuare e seguire gli aeromobili prima che raggiungano i confini nazionali.

Per Seul, l’identificazione anticipata permette di predisporre i mezzi necessari e aggiornare la valutazione della situazione. In questo quadro, il decollo dei caccia serve a monitorare l’attività e rispondere agli sviluppi, mentre l’eventuale allarme civile dipende dalla valutazione della minaccia per il territorio e la popolazione.

I precedenti regionali e le comunicazioni alla popolazione

Yonhap colloca al 17 novembre un precedente ingresso di velivoli militari russi nella KADIZ, al quale la Corea del Sud aveva risposto mobilitando l’aviazione. Nello stesso periodo, secondo Associated Press, il Giappone aveva protestato con Mosca dopo aver rilevato due aerei sospettati di essere russi nel proprio spazio aereo al largo delle coste sudoccidentali. I resoconti descrivono situazioni differenti: ingresso nella zona di identificazione nel caso sudcoreano e presunta violazione dello spazio aereo nazionale in quello giapponese.

La successione degli episodi mantiene alta l’attenzione sulle attività di sorveglianza nelle acque tra la penisola coreana e l’arcipelago giapponese. A Ulleung si aggiunge il tema delle comunicazioni di protezione civile: l’avviso iniziale, la revoca e l’errata attribuzione alla Corea del Nord hanno mostrato quanto sia importante trasmettere informazioni coerenti tra strutture militari e amministrazioni.

Il tratto distintivo del caso è l’allarme rivolto alla popolazione per una possibile incursione russa, seguito dal chiarimento militare e dalla protesta diplomatica. La vicenda unisce così sorveglianza aerea, protezione civile e rapporti con Mosca, riportando al centro della sicurezza regionale la prevenzione degli incidenti e l’affidabilità delle comunicazioni durante una risposta d’emergenza.

Fonti e documentazione