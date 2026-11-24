(AGENPARL) - Roma, 24 Novembre 2026 - Il TFN ha preso atto della rinuncia del senatore al ricorso sulla costituzione della Commissione per la verifica delle candidature alla presidenza e al Consiglio federale della FIGC
Preso atto della rinuncia al ricorso del senatore Adriano Galliani e della conseguente accettazione della stessa da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio, il Tribunale Federale Nazionale ha dichiarato estinto il procedimento in merito all’annullamento del comunicato ufficiale 25/2026, con cui il commissario straordinario della FIGC, Giovanni Malagò, aveva deliberato di costituire la Commissione per la verifica delle candidature alla presidenza e al Consiglio federale della FIGC.