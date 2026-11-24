(AGENPARL) - Roma, 24 Novembre 2026 -
Non si tratta di vernici colorate, ma di un prodotto incolore, inodore e atossico’ “I marcatori per individuare i violenti nelle manifestazioni sono già utilizzati in diversi Paesi europei tra cui Francia e Regno Unito. Spiace che l’emendamento alla Legge di Bilancio presentato dal Deputato Alessandro Urzì, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Affari costituzionali della Camera, per l’introduzione di tali strumenti anche per le Forze di Polizia italiane sia stato dichiarato inammissibile“. Ad affermarlo è il Segretario Generale del SAP, Stefano Paoloni.
“Innanzitutto – prosegue – va precisato che non si tratta in alcun modo di vernici colorate, ma di un prodotto incolore, inodore e atossico, visibile con una luce tipo luminol. Tali marcatori possono essere uno strumento molto valido per identificare i violenti durante i cortei, soprattutto coloro che agiscono a volto coperto”.Oltre a ricordare che di recente con il DL 190 del 22 ottobre è stato vietato partecipare con un gruppo di cinque o più persone alle manifestazioni violente, il Segretario Generale del SAP ribadisce che “i manifestanti pacifici non hanno nulla da temere, i marcatori servono proprio a tutelarli. Esortiamo sia la maggioranza che l’opposizione a sostenere l’introduzione di questo nuovo strumento volto a identificare i violenti, consentendo agli altri di manifestare pacificamente e liberamente. Chi è contrario è complice dei professionisti del disordine”.
“Sull’introduzione di dispositivi marcatori per l’identificazione dei responsabili di violenze durante le manifestazioni pubbliche nel ddl ‘anti-maranza’ è stato presentato un emendamento, il cui primo firmatario è il Senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, e il nostro auspicio è che venga sostenuto da tutti”, conclude Paoloni.
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