(AGENPARL) - Roma, 24 Novembre 2026 - Turismo. Domani, martedì 24 novembre il vicepresidente Pavanetto interverrà alle 17.10 al convegno conclusivo Verona Roots Fest 2026 alla Camera di Commercio di Verona
(AVN) – Venezia, 23 novembre 2026
Domani, martedì 24 novembre il vicepresidente e assessore regionale al Turismo e al Lavoro, Lucas Pavanetto, parteciperà al convegno conclusivo Verona Roots Fest 2026 – Turismo delle radici: prospettive future e opportunità per il territorio – Una rete territoriale per trasformare la memoria in risorsa strategica.
Il Vicepresidente interverrà dalle 17.10 nel Panel Governance dei territori e sviluppo locale sul tema "I flussi turistici in Veneto oltre le città d'arte: la centralità dei borghi, la ricettività diffusa e la tutela dell'identità culturale".